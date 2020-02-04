Депутаты обсудили вопрос реконструкции ливневки на территории ВНИИМК

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4 февраля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Комитет Законодательного Собрания края по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства под председательством Владимира Лыбанева провел выездное заседание. На нем парламентарии, представители краевого министерства ТЭК и ЖКХ, администрации Краснодара обсудили ситуацию с ливневой канализацией, проходящей по территории Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур (ВНИИМК) имени Василия Пустовойта, и оценили состояние ряда объектов благоустройства кубанской столицы.

На состоявшемся во ВНИИМК заседании депутаты, в частности, рассмотрели направленное им обращение руководства научного учреждения о необходимости ремонта проходящего по территории института напорного ливневого коллектора. Коммуникации были проложены в начале девяностых годов и на сегодняшний день сильно изношены. Было высказано мнение, что вначале необходимо провести тщательное обследование коллектора и только потом начинать саму реконструкцию сетей.

По ситуации с ливневой канализацией депутаты рекомендовали администрации Краснодара выяснить, на чьем балансе находится коллектор, и предусмотреть финансирование его ремонта.

— Содержание и реконструкция ливневок и фекальной канализации осуществляются в рамках всех профильных программ. Но к ним, как правило, мы обращаемся лишь во время аварийных ситуаций. Хочется, чтобы сегодняшнее заседание стало отправной точкой для решения проблем, связанных с коммунальными сетями. На примере ВНИИМК мы обсудили локальный случай. Но чтобы таких ситуаций было меньше, нужна системная работа, мониторинг всех сетей и определенное решение по каждому микрорайону Краснодара, по всем коллекторам и насосным группам, - сказал Владимир Лыбанев.

Комментируя второй вопрос повестки дня, касающийся благоустройства территорий, он отметил, что для этого был разработан и принят региональный проект на 2019-2024 годы «Формирование комфортной городской среды». По нему на территориях муниципалитетов предусмотрено обустроить около шести тысяч дворов и общественных мест. На реализацию этих мероприятий на Кубани планируется направить более восьми миллиардов рублей, в том числе 6,9 миллиарда рублей из федерального бюджета и 431,6 миллиона - из краевого. В прошлом году финансирование регионального проекта составило более двух миллиардов рублей.

Далее парламентарии побывали на бульваре Дальнем. Все работы по благоустройству этой зеленой зоны, проведенные в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», были завершены еще в декабре 2017 года. Законодатели также посетили бульвар Офицерский. В ходе работ по благоустройству здесь поставили ограждения, посадили кустарники, провели капремонт сети освещения, смонтировали малые архитектурные формы. Претензий по текущему состоянию зеленой зоны у депутатов не возникло, как и по содержанию бульвара Гагаринского, ставшего последним пунктом объезда.

Последние два года, как сказал Владимир Лыбанев, показали, что регион готов осваивать большие объемы выделяемых на благоустройство денег. При этом внимание нужно уделять облагораживанию не только на парков, но и дворов.