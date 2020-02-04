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4 февраля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Модный детский показ на взрослом балу

Впервые на светскому балу, организованным Союзом «ЦС ТПП», по инициативе агентства «СибАргумент» состоялся показ коллекций сети магазинов стильной одежды для детей и подростков «Модный стиль».

Агентство «СибАргумент», выпускающее еженедельную газету «Аргументы недели Енисей» и глянцевый журнал «Счастливая мама», как магнит притягивает активных и красивых людей краевого центра, активно поддерживает инициативных и творческих личностей. Открытием для редакции журнала стало знакомство с великолепным организатором, солнечным творцом детской индустрии и многодетной мамой Натальей Андреевой.

Именно солнечной мамой из самого, кстати, Солнечного микрорайона города (простите за тавтологию)! Именно туда, на возвышенность, откуда Красноярск виден как на ладони, по осени делегация женского журнала вместе с экспертами компании «Амвей» и визажистом Раисой Юргельян и отправилась на большой праздник детского конкурса красоты. На межшкольный фестиваль «Мисс Солнечный 2019» в 134 школе!

Наталья Андреева – директор детского модельного агентства и школы актёрского мастерства – проводит модные показы, занятия по различным сопряженным дисциплинам, риторике, и дети выступают даже на телевидении.

В этот раз помогли организовать показ и дефиле партнёры – сеть магазинов «Модный ребёнок», за что торговым работникам отдельное спасибо.

Евгения Кустова,

фото Вячеслава Пенерова