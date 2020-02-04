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4 февраля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Калейдоскоп туристических событий

24 января 2020 года в конференц-зал Союза «ЦС ТПП» состоялось заседание Комитета по предпринимательству в сфере туризма и санаторно-курортного дела Союза «ЦС ТПП». Участники заседания обсудили ряд стратегических направлений деятельности на ближайший период, приняли к сведению отчет о проделанной работе Комитета в 2019 году и планах на 2020 год: планирование, отчетность - председателя Комитета по предпринимательству в сфере туризма и санаторно-курортного дела Союза «ЦС ТПП», директора енисейского туристического клуба «Золотой арбалет» Елены Юрьевны Ледовской.

В заседании принял участие президент Союза «ЦС ТПП» Рафаэль Марсович Шагеев, который рассказал о перспективных проектах палаты в целом и текущих задачах комитета на 2020 год.

Были заслушаны следующие сообщения: О проведении классификации гостиниц в Красноярском крае (докладчик заместитель директора Департамента ВЭД Виктор Витальевич Кан).

Об организации автотура «Красноярск-Лесосибирск-Енисейск» в феврале месяце, с посещением объектов культурного наследия и изучения опыта проведения Праздновании 400-летия города Енисейска (сообщение председателя Комитета по предпринимательству в сфере туризма и санаторно-курортного дела Союза «ЦС ТПП», директора Енисейского туристического клуба «Золотой арбалет» Елены Юрьевны Ледовской).

Об организации серии выездных концертов в районных центрах Красноярского края – «Калейдоскоп» (докладчик Людмила Звертановская).

Заслушаны сообщения по событийному туризму: О целесообразности проведения в летний период времени Межрегионального фестиваля глины (ремесленичество, событийный туризм, производство изделии из глины, глиняная игрушка, фольклорный праздник и т.д.) в окрестностях озера Шира Республика Хакасия, а также на одной из площадок Шарыповского района Красноярского края (докладчик предприниматель Елена Афанасьева).

О проведении фестиваля «Миссис Сибирь Интернациональная-2020» в апреле с.г. (докладчик, организатор фестиваля Елена Юрьевна Ледовская).

Также было доложено об организации и проведении Благотворительного концерта памяти Ольги Лановой в Доме офицеров 12 февраля (сообщение Анатолий Лановой).

И важно сообщение сделала и.о. председателя комитета по женскому предпринимательству Анжелика Викторовна Елшина «О формировании комитета ЦС ТПП по женскому предпринимательству».

В работе комитета принял участие советник президента Союза «ЦС ТПП», директор агентства «СибАргумент» Андрей Николаевич Думанский, представители «СКБ» Дело-банк», эксперт в области ресурсного обеспечения Ольга Нарушевич и другие заинтересованные лица.