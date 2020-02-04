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4 февраля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

«Сибирский цемент» отмечен наградами выставки «Строительство и архитектура»

Компания «Сибирский цемент» стала участником XXVIII специализированной выставки «Строительство и архитектура», проходившей в Красноярске с 21 по 24 января.

В этом году мероприятие, организованное в международном выставочно-деловом центре «Сибирь», объединило около 150 производителей строительных и отделочных материалов из 20 регионов России, а также из Республики Беларусь.

«Сибирский цемент» традиционно оборудовал на форуме два стенда: одна экспозиция была посвящена продукции цементных заводов, другая – изделиям комбината «Волна». Специалисты дали подробные ответы на вопросы гостей мероприятия, рассказали им о широких возможностях применения выпускаемых стройматериалов, способах доставки, условиях сотрудничества и т.д.

По итогам выставки комбинат «Волна» отмечен медалью в номинации «Конкурентоспособность». «Введенное в эксплуатацию в 1951 году, наше предприятие и сегодня производит востребованную продукцию, отвечающую современным архитектурным тенденциям и самым строгим критериям в области качества и безопасности. Успешно сотрудничая с разными клиентами, предлагаем им комплексное обслуживание: специалисты комбината готовы рассчитать количество материалов, необходимых для строительства и отделки зданий, дать рекомендации по монтажу и дальнейшей эксплуатации изделий, – объясняет управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский. – Завоевав медаль в номинации «Конкурентоспособность», мы получили еще одно подтверждение того, что стратегия развития предприятия выбрана правильно».

АО «ХК «Сибцем» организаторы форума отметили в номинации «Экология и безопасность» – представителям управляющей компании холдинга вручен диплом за использование современных технологий и оборудования, способствующих улучшению экологической обстановки в регионе. «Снижение уровня воздействия на окружающую среду – одно из наиболее значимых направлений работы по техническому перевооружению наших производств. Только в прошлом году на эти цели направлено 270 млн руб., – подчеркивает исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Сергей Шепталин. – Сегодня реализация экологических проектов продолжается – до конца 2020-го планируем запустить современные электрофильтры европейского уровня на печи № 1 Топкинского завода и линии № 5 «Красноярского цемента», выполнить многие другие мероприятия».