Ноу-хау. В Ростове вместо закладок с запрещенными препаратами прячут рецепты от аптечных препаратов

//Общество 13+

4 февраля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по ним всегда можно купить запрещенные вещества.

Ребята из движения "Антидилер" разобрались в новомодной схеме. Пустой бланк со всеми нужными печатями можно найти в подъезде, купить у таксиста или даже у продавца в продуктовом магазине. Сами бланки — это ксерокопия, сверху надпись "Образец".

Но аптекарей это не смущает. Они обрезают верхнюю часть и сами подсказывают, что и куда вписать, чтоб любой желающий мог получить свою дозу, сообщают активисты движения.