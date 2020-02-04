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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Ноу-хау. В Ростове вместо закладок с запрещенными препаратами прячут рецепты от аптечных препаратов

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ноу-хау. В Ростове вместо закладок с запрещенными препаратами прячут рецепты от аптечных препаратов

В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по ним всегда можно купить запрещенные вещества.

Ребята из движения "Антидилер" разобрались в новомодной схеме. Пустой бланк со всеми нужными печатями можно найти в подъезде, купить у таксиста или даже у продавца в продуктовом магазине. Сами бланки — это ксерокопия, сверху надпись "Образец".

Но аптекарей это не смущает. Они обрезают верхнюю часть и сами подсказывают, что и куда вписать, чтоб любой желающий мог получить свою дозу, сообщают активисты движения.

БИ

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В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по…

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