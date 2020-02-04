Американские ученые доказали смертельную опасность мяса

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4 февраля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Употребление мяса в пищу повышает риск развития ряда смертельно опасных заболеваний, в том числе нарушений сердечно-сосудистой системы. Соответствующий вывод сделали ученые из Северо-Западного университета в США.

Таким образом врачам удалось поставить под сомнение результаты недавно опубликованной научной работы, согласно которой снижение потребления животных продуктов не приводит к улучшению состояния здоровья.

В исследовании приняли участие почти 30 тысяч добровольцев, средний возраст которых составлял 53,7 года. При этом 44,4 процента участников являлись мужчинами. Они предоставляли ученым данные о своем рационе.