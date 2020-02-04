Когда красть всласть

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4 февраля 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели», Сергей ИВАНОВ ]

Зал судебных заседаний, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Семь эпизодов мошенничества, из них четыре — по тяжкому составу. Ущерб на несколько миллионов рублей. По какой причине столь «роскошный» букет преступлений обернулся армавирскому предпринимателю Зурабу С. условным наказанием? Почему Армавирский городской суд погладил виновного по головке и отпустил на свободу? Возмущены потерпевшие. Недоумевает прокуратура. Кассационная жалоба на приговор ждет своего рассмотрения.

Почему за мошенничество — свобода?

Возможно, каждый из нас на своем веку сталкивался с утратой собственности или денег в результате преступления. Это могло быть банальное воровство или изощренное мошенничество. Зачастую криминальные посягательства носят тайный характер. Вкупе с неповоротливостью правоохранительной системы они нередко остаются нераскрытыми, а преступники уходят от заслуженного наказания.

Однако, если подозреваемый установлен, каток правоохранительной машины, не моргнув глазом, «размазывает» преступника. Особенно по уголовной статье «Мошенничество». Ее санкции предусматривают суровую ответственность: до десяти лет реального лишения свободы. Вердикты суда в большинстве случаев не бывают мягкими. Ведь даже за хищение килограмма картошки людей закрывают наглухо.

При назначении наказания по мошеннической статье суды учитывают смягчающие и отягчающие обстоятельства, количество преступлений, отношение подсудимого к содеянному, его готовность возместить причиненный вред. Так должно быть в идеале, когда соблюдаются требования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Но, как мы убедились, существует иной путь, оригинальный, своего рода «рецепт» того, как красть и жить при этом, ни в чем себе не отказывая. Нужна самая малость — носить очки.

Доверяй, но проверяй

Несколько лет назад в Армавир из соседней республики приехал Зураб С. Его намерения были вполне благие: организовать свое дело и зарабатывать деньги. Чтобы набраться опыта, первое время работал наемным тружеником у одного армавирского предпринимателя, торгующего металлоизделиями. Когда обзавелся знакомствами, в том числе и среди коммерсантов, организовал собственную торговую площадку, где стал продавать металлоизделия и строительные материалы. Доподлинно неизвестно, какую прибыль приносил ему бизнес, был ли он ею доволен, но деловая активность Зураба заметно возрастала. Ему стали доверять, завязались личные отношения, изыскивались возможности совместных проектов.

Со временем Зураб завоевал такое доверие среди предпринимателей, что многие из них не просто снабжали его авансами на поставку товаров, но и одалживали ему крупные суммы денег. До определенного момента Зураб исправно выполнял свои обязательства — и деловые, и долговые.

В 2016 году, перед новогодними праздниками, Зураб получил от одного из коммерсантов взаймы 2,5 миллиона рублей, которые обязался возвратить через месяц. В это же время он заключил с партнером договор о поставке металлопродукции, тоже на крупную сумму. Кроме того, под предлогом покупки Зураб взял у того же бизнесмена снегоболотоход, пообещав рассчитаться за него в ближайшее время.

Отгремели новогодние праздники, пришло время расчета. Предприниматели стали связываться с Зурабом, но его телефон был выключен. Обеспокоившись, они направились на его рабочее место, где застали таких же, как они, кредиторов, искавших одного должника — собственно, самого Зураба.

Выяснилось, что Зураб пропал, офис его брошен, материальные ценности, деньги отсутствуют. Близкие предпринимателя при этом «били» тревогу, даже заявляли о его похищении. Интернет пестрел сведениями о розыске пропавшего предпринимателя.

По мере поступления информации, в частности о приобретении Зурабом незадолго до его исчезновения дорогостоящего автомобиля престижной марки, предприниматели начали понимать, что стали жертвой банального мошенничества. Как и другие потерпевшие, они обратились с заявлением в правоохранительные органы, сообщив о своей беде.

Любопытно, что Зураб С. уехал в неизвестность на своем автомобиле. При этом за езду в пьяном виде суд лишил его права управлять транспортным средством на полтора года. К моменту исчезновения этот срок еще не истек. Данный факт негативно характеризует его законопослушность. Причем ответственность за нетрезвое вождение у Зураба С. уже была. В 2013 году его уже лишали прав на полтора года в городе Черкесске. Данная информация опубликована в банке решений мировых судов.

Очки судебной благосклонности

Спустя некоторое время усилиями оперативников местонахождение Зураба было установлено, а в связи с возбуждением в отношении него целого ряда уголовных дел по подозрению в мошенничестве он был задержан и помещен под стражу. При этом изначально он признавал претензии многочисленных потерпевших, указывал, что вернет похищенное в полном объеме.

По неведомой причине, несмотря на обвинения в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, мера пресечения Зурабу была изменена: сначала на домашний арест, а затем и вовсе на подписку о невыезде. Одновременно со смягчением его положения менялось и его отношение к содеянному. Он отказался от возмещения потерпевшим вреда. Параллельно на них стали оказывать давление, а вокруг истории начали звучать имена криминальных авторитетов. Всё к тому, чтобы долги не возвращать.

Один из потерпевших предоставил запись с камер видеонаблюдения, сделанную за несколько дней до оглашения приговора, на которой человек, похожий на Зураба С., подъехал на автомобиле «Шевроле Нива» к офису компании, достал несколько пакетов, высыпал их содержимое прямо под пластиковую входную дверь и поджег. Дождавшись, когда огонь разгорится, водитель развернулся и уехал. Установленного факта, что это был Зураб, конечно, нет, но подозрение у потерпевших, естественно, в адрес обвиняемого. По счастливой случайности огонь потух и пожара не произошло. И, как уже было не раз в этой истории, правоохранительные органы не обратили никакого внимания на заявление пострадавшей стороны. «Состава нет»,— была формулировка, а то, что установить личность злоумышленника не представляло особого труда и что этот человек совершил действия, несущие угрозу не только потерпевшим, но и случайным гражданам, никого почему-то не взволновало.

Также на потерпевших и их родственников посыпались как из рога изобилия многочисленные проверки и бестолковые судебные иски. Им даже пытались придать вид долга перед обвиняемым со стороны потерпевших по факту возврата им собственного долга. Такая попытка была пресечена Краснодарским краевым судом.

А вот Армавирским городским судом по уголовному делу в отношении Зураба С., обвиняемого в совершении семи эпизодов мошенничества, была занята иная позиция, поражающая своим либеральным отношением суда к подсудимому. Так, по результатам рассмотрения судом уголовного дела был признан доказанным факт совершения Зурабом эпизодов вмененных ему мошенничеств, но, несмотря на отсутствие фактов возмещения вреда, причиненного преступлением, позицию стороны обвинения — потерпевших, прокурора, просившего назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы на длительный срок, суд посчитал, что можно обойтись условным осуждением, так как для этого есть серьезное смягчающее обстоятельство: «подсудимый носит очки». Именно так, очки. Необходимо отметить, что за рулем собственного автомобиля Зураб действительно надевает очки, но как этот факт сообразуется с мягкостью наказания, большой вопрос.

Обжалование столь странно мягкого приговора в суде апелляционной инстанции прокурором и потерпевшими не принесло ровным счетом никакого результата. Решение армавирского суда оставили в силе, лишь немного изменив формулировки. Позже опытные юристы объяснили потерпевшим, что такое решение апелляции можно объяснить только давлением авторитетного человека из суда, откуда дело попало на апелляцию. Потерпевшими озвучено мнение, что, видимо, главный заинтересованный смог очень хорошо мотивировать столь несправедливое решение суда.

Сложно понять, чем руководствовались суды в этом случае. Сложно это понять и потому, что само поведение Зураба в суде было исключительно циничным, свидетельствовавшим о его возможной осведомленности о содержании судебных решений. Одной из потерпевших прямо перед вынесением приговора Зураб заявил, что ему проще «решить» свой вопрос здесь, в суде, чем рассчитаться с потерпевшими. О нежелании возмещать похищенное он прямо заявил в суде и всем остальным потерпевшим, указав, что он имеет такую возможность, но реализовывать ее не собирается.

Сейчас человек, за которым вереница эпизодов мошенничества и огромные долги, остается на свободе, а значит, не лишен возможности совершать неблаговидные поступки. По сути, виновное в мошенничестве лицо через необоснованно мягкий приговор ушло от ответственности. Возникает вопрос: почему так избирательно действует правосудие — в каких-то случаях всерьез и надолго лишает людей свободы за малейшие проступки, а в каких-то — буквально «прощает» признанных мошенников за многомилионные махинации?

Одним словом, носите очки...

Приговор обжалован в кассационном порядке, редакция будет следить за развитием событий.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы для проведения проверки изложенных фактов и принятия возможного процессуального решения, направленного на восстановление справедливости.

Сергей ИВАНОВ