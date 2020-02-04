В Уфе арестован мужчина, спасший ребенка и избивший педофила до смерти

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4 февраля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Уфе под домашний арест отправили мужчину, который спас мальчика и избил педофила. Удар оказался смертельным и следствию теперь предстоит решить, что же делать со спасителем.

Владимир Санкин шёл по улице, когда к нему подбежал 10-летний мальчик. Весь в слезах, он рассказал, что его другу прямо сейчас угрожает насильник - мальчики купились на конфеты и пошли к незнакомцу домой, но одному удалось сбежать. Мужчина бросился в квартиру педофила и вытащил того на улицу. А потом врезал так, что любитель маленьких мальчиков повалился на землю и ударился головой о бетон. Владимир увёл ребят и вызвал скорую, но преступник уже скончался.

Оказалось, он вышел на свободу всего несколько дней назад, а сидел там за изнасилование сына, сообщает bash.news.