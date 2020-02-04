В Волгоградской области увеличились размеры пособий по материнству и детству

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4 февраля 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

С 1 февраля 2020 года на 3% повысились размеры пособий по материнству и детству. Соответствующее Постановление правительства подписал Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Индексация выплат, пособий и компенсаций проводится один раз в год с 1 февраля. Коэффициент индексации каждый раз определяет правительство. Так, с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации составит 1,030.

Согласно законодательству на 3% увеличатся пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования РФ.

С 1 февраля 2020 года размеры пособий составят:

- единовременное пособие при рождении ребенка – 18 004,12 руб.;

- единовременное пособие при постановке на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности – 675,15 руб.

Для работающих граждан ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% от среднего заработка, но не менее:

- 3375,77 руб. - по уходу за 1-м ребенком*;

- 6 751,54 руб. - по уходу за 2-м и последующими детьми.

Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка за предыдущие два года, но не более 322 191,8 руб. за 140 дней. Если период по больничному листку по беременности и родам был увеличен в связи с осложнениями или многоплодной беременностью, то сумма увеличится пропорционально прибавившимся дням.

Отметим, с 1 января 2020 года размер МРОТ составляет 12 130 руб.

Исходя из этой суммы будет рассчитываться пособие по беременности и родам и по больничному при отсутствии заработка в расчетном периоде или в ситуации, когда средний месячный заработок окажется меньше МРОТ.

По информации Волгоградского отделения ФСС в 2019 году обратились:

- за пособием по беременности и родам - 8677 женщин Волгограда и области, на выплату пособий отделением ФСС направлено 881,8 млн руб.

- за пособием при рождении ребенка - 10360 граждан, выплачено 179,9 млн руб.

- за пособием при постановке на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности - 7401 женщина. На выплату пособий отделением ФСС направлено 4,8 млн руб.

За 2019 год произведено 149125 выплат пособия по уходу за ребенком на общую сумму 1 млрд 251,6 млн руб.

Средства на выплату пособий в 2020 году заложены в бюджете Волгоградского отделения ФСС с учетом планируемой индексации. Всего в текущем году на обеспечение пособий по материнству и детству планируется направить 2,4 млрд. рублей (в 2019 году – 2,3 млрд рублей).

*Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан не может быть ниже размера, исчисленного исходя из МРОТ, а именно 4852 руб.