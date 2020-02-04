О стоимости проезда в пригородных поездах Волгоградской области

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4 февраля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Разъяснение относительно стоимости проезда в поездах пригородного сообщения на территории Волгоградской области в 2020 году.

Стоимость проезда в поездах пригородного сообщения на территории Волгоградской области в течение 2020 года остается на уровне 2019 года. Как и прежде, в пределах одной зоны она составляет 20 рублей.

Единый городской тариф составляет 40 рублей. Он действует на участках:

- ст. Волгоград-1 – о.п. Аэропорт;

- ст. Волгоград-1 – о.п. Локомотивное депо;

- ст. Волгоград-1 – о.п. 28 км;

- ст. Волгоград-1 – ст. Южная;

- ст. Волгоград-1 – ст. Тракторная Пасс.;

- ст. Волгоград-1 – ст. Трубная.

Указанные тарифы на проезд остаются неизменными с 2017 года.

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Более подробную информацию можно узнать на информационных стендах билетных касс, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru