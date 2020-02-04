О стоимости проезда в пригородных поездах Волгоградской области

Разъяснение относительно стоимости проезда в поездах пригородного сообщения на территории Волгоградской области в 2020 году.
Стоимость проезда в поездах пригородного сообщения на территории Волгоградской области в течение 2020 года остается на уровне 2019 года. Как и прежде, в пределах одной зоны она составляет 20 рублей.
Единый городской тариф составляет 40 рублей. Он действует на участках:
- ст. Волгоград-1 – о.п. Аэропорт;
- ст. Волгоград-1 – о.п. Локомотивное депо;
- ст. Волгоград-1 – о.п. 28 км;
- ст. Волгоград-1 – ст. Южная;
- ст. Волгоград-1 – ст. Тракторная Пасс.;
- ст. Волгоград-1 – ст. Трубная.
Указанные тарифы на проезд остаются неизменными с 2017 года.
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Более подробную информацию можно узнать на информационных стендах билетных касс, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru