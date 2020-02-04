Волгоградскую неотложку уличили в фиктивных вызовах

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4 февраля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В мошенничестве подозревают руководителя коммерческой скорой помощи, оказывающей круглосуточные услуги. Пресс-служба главка МВД по Волгоградской области сообщила, что сотрудники отдела № 5 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели оперативно розыскные мероприятия, указывающие на факты нарушения.

По версии оперативников, с целью завышения объемов оказанной медицинской помощи, 44-летний генеральный директор фирмы дал указание врачам и фельдшерам организации изготавливать фиктивные карты вызовов. В них указывались адреса и данные пациентов, к которым в действительности выезды не осуществлялись. Для увеличения числа вызовов врачи вписывали в отчётность личные данные граждан, которым медицинские услуги фактически не оказывались.

Впоследствии руководитель организации представлял фиктивные документы в территориальный фонд обязательного медицинского страхования для возмещения оплаты услуг скорой помощи.

Следствием установлено, что таким образом с конца 2017 года по февраль 2019 года из регионального бюджета были похищены более 200 тысяч рублей, которыми генеральный директор распорядился по собственному усмотрению.

По местам жительства сотрудников фирмы, а также в офисе проведены обыски, в ходе которых изъяты поддельные карты вызовов скорой помощи и другая документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.

В отношении подозреваемого Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до шести лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.