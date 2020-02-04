Гаражу администрации Волгоградской области запретили закупку автомобилей

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4 февраля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Десять новых автомобилей «Тойота Камри» не пополнят гараж администрации Волгоградской области. Волгоградское УФАС увидело в намечавшейся закупке чиновников нарушение антимонопольного законодательства и аннулировало её. Ещё анимонопольщики обещают привлечь заказчика к административной ответственности.

Волгоградец Евгений Кочегин пожаловался в антимонопольную службу, посчитав, что требования, предъявляемые к закупаемым «Исполнительной дирекцией администрации Волгоградской области» автомобилям избыточно роскошные. А кроме того, соответствуют только одной марке автомобиля, а именно «Тойота Камри Элеганс Сафети».

Комиссия УФАС рассмотрела жалобу и подтвердила, что обозначенная в закупке цена и совокупность параметров, указанных в техническом задании, однозначно указывают только на эту марку. А поэтому ограничивают число участников закупки и попадают под нарушения статьи 64 закона о контрактной системе № 44-ФЗ.

- С учётом выявленных нарушений нами принято решение о направлении материалов жалобы в уполномоченный орган - комитет финансового контроля Волгоградской области, что может повлечь за собой признание закупки таких «роскошных» автомобилей вообще нецелесообразной. Нами принято решение об её полном аннулировании, - сообщил руководитель УФАС Роман Лучников. - Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении должностного лица заказчика, виновного в установлении вышеуказанных незаконных требований, к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.