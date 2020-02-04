Акция «РЖД-Медицина» против рака» проходит на Приволжской железной дороге

4 февраля в Волгограде в клинической больнице «РЖД-Медицина» проходит акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раком. Мероприятие проводится с целью профилактики, а также повышения уровня информированности граждан об онкологических заболеваниях и способах их лечения.
В ходе приёма все желающие получат бесплатную консультацию специалистов.
Приглашаем всех желающих проверить своё здоровье 4 февраля с 10:00 до 20:00.
Запись на консультацию осуществляется по следующим телефонам:
– 8 (8442) 90-31-55, 8 (8442) 43-50-55 для записи в клиническую больницу «РЖД-Медицина» города Волгограда (ул. Коммунистическая, 7).
Всемирный день борьбы с раком, отмечаемый 4 февраля, был учреждён Международным союзом борьбы против рака с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.