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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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У россиян поинтересовались, как они оценивают работу правительства Медведева

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

У россиян поинтересовались, как они оценивают работу правительства Медведева
Фото: kremlin.ru

Большинство россиян остались недовольны работой ушедшего в январе 2020 года в отставку правительства РФ.

74% респондентов негативно высказались о работе правительства Дмитрия Медведева, а 46% россиян не верят в перемены с приходом новых министров. Около 38% респондентов надеются, что жизнь в России станет лучше. Только 22% опрошенных положительно оценили деятельность бывшего кабинета министров. Такие выводы представили «Левада-центра» сделали исходя из проведенного опроса.

Около 85% респондентов ничего не знают о новом премьер-министре Михаиле Мишустине. Они признались, что узнали о нем после того, как президент России Владимир Путин предложил его кандидатуру на пост главы правительства.

ДВа

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