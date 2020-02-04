У россиян поинтересовались, как они оценивают работу правительства Медведева

Большинство россиян остались недовольны работой ушедшего в январе 2020 года в отставку правительства РФ.
74% респондентов негативно высказались о работе правительства Дмитрия Медведева, а 46% россиян не верят в перемены с приходом новых министров. Около 38% респондентов надеются, что жизнь в России станет лучше. Только 22% опрошенных положительно оценили деятельность бывшего кабинета министров. Такие выводы представили «Левада-центра» сделали исходя из проведенного опроса.
Около 85% респондентов ничего не знают о новом премьер-министре Михаиле Мишустине. Они признались, что узнали о нем после того, как президент России Владимир Путин предложил его кандидатуру на пост главы правительства.