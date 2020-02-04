Почему во время рейса лоукостера Ryanair пассажиры теряли сознание

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4 февраля 2020, 00:50 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Четверо пассажиров авиакомпании-лоукостера Ryanair, совершая рейс по маршруту Будапешт – Эдинбург, потеряли сознание. Что же произошло?

Пресса располагает информацией, что в самолете резко упал уровень кислорода. Бортпроводники обеспечили всех кислородными баллонами. В Эдинбурге многим была оказана медицинская помощь.

Как утверждает один из пассажиров, люди стали терять сознание примерно через полчаса после взлета. И такой рейс для пассажиров стал «адом»: люди не понимали, что происходит. Причины до сих пор выясняются.

Что произошло на борту самолета? «Аргументы Недели» обратились за комментариями к европейскому экспертному источнику.

«Могу сказать, что лоукостер Ryanair летает на самолетах Boeing 737-800. Это надежные и относительные новые самолеты. Они относятся к классу «герметичных». Данный тип самолета летает на высоте 10-12км, а в салоне накачивается давление до высоты 3 км. Три км – безопасная для здоровья высота. Почему не сделать в самолете, например, высоту «уровня земли»? Очень опасно для конструкции самолета (корпус может не выдержать). Потому и стандартная (принятая) высота – 3 км. И технический персонал ведет строгий учет «циклов»: сколько раз накачивалось давление. Допустим, если человека поднять на высоту 4 км, то он просто уснет, но человеческий организм быстро привыкает к разряжению воздуха, и для тренированного человека, например, экипаж – не представляет опасности. Если произошла резкая разгерметизация на высоте 10-12 км, то у человека есть от 3 до 5 минут, чтобы остаться в живых. Но данного времени достаточно, чтобы пилоты снизили самолет и выровняли атмосферное давление с давлением внутри самолета.

Я думаю, что в данном случае могло быть две причины: разгерметизация самолета или вышла из строя неисправная система кондиционирования. Предполагаю, что пилоты профессионально выполнили свою работу и вовремя набрали высоту в 3 км».

Татьяна Тимука. Шеф-редактор балтийского бюро АН.