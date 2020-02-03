Примерит ли Баста погоны полковника?

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3 февраля 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

Рэпер Василий Вакуленко (Баста), Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Ростове-на-Дону вступило в силу решение суда о привлечении стадиона СКА к налоговой ответственности. Постановление размещено на сайте пятнадцатого апелляционного суда.

Общий объем судебных требований – чуть более 1 млн 15 тысяч рублей. Собственнику стадиона, Федеральному автономному учреждению миноборогы «Центральный спортивный клуб армии», предложено уплатить земельный налог в сумме 742 011 руб., пени по земельному налогу в сумме 226 758,56 руб., налоговые санкции по земельному налогу в сумме 18 550,27 руб., а также налоговые санкции по статье 119 Налогового кодекса в сумме 27 825,41 руб.

Рассчитали такую сумму налоговики, исходя из стоимости земельного участка, на котором расположен стадион. А вот его кадастровая стоимость внушительная - почти 1,5 млрд рублей.

Представители минобороны в апелляционном суде пытались оспорить решение областного арбитражного суда, который вынес свое решение в пользу налоговиков еще прошлой осенью. Главный их аргумент заключался в том, что стадион принадлежит минобороне и используется для нужд обороны. Поэтому земельный налог он платить не должен.

Однако суд с этим не согласился. Суд установил, что правовые основания для неуплаты налога отсутствуют. Военных объектов на стадионе нет. Военнослужащие на стадионе не проживают, как было несколько лет назад, пока спортивная рота ЮВО не перебазировалась в Сочи. А земельный участок фактически является общедоступным и используется для оказания платных услуг населению.

Что ждет команду Басты в случае, если владелец стадиона не успеет к началу футбольного сезона заплатить по решению суда? Разрешат ли команде проводить на стадионе свои домашние игры?

Никто в футбольном клубе «СКА Ростов-на-Дону, включая самого Василия Вакуленко, пока не знает ответов на эти вопросы.

В ФК почти не сомневаются только в одном: финансовая нагрузка за штрафы по суду в той или иной степени ляжет и на клуб. Главное, чтоб не в полном объеме.

Впрочем, нельзя исключать и другого поворота событий. Что, например, мешает минобороне вернуть на берега Дона спортроту, которую отправили на черноморское побережье на время реконструкции стадиона к ЧМ-2018, и про которую благополучно забыли после реконструкции? Тем более, что штаб ЮВО находится как раз в Ростове.

Только в этом случае стадион точно попадет под безналоговый режим. Правда в таком случае, как пошутили в футбольном клубе, директору и владельцу «СКА Ростов-на-Дону» логичнее было бы надеть как минимум погоны майора и полковника.