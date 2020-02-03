Арбитражные управляющие – кто вы?

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3 февраля 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели», Марина ГАЛЮЧЕНКО ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Малый бизнес в России практически исчез. Причин тому много, и все, кто занимается экономикой, прекрасно знают, с чем это связано. Налоговое обременение, недоступность кредитования под разумные проценты, многочисленные проверки и желание урвать у предпринимателя денежки.

Денежки!!! Ох, как много желающих! По любому поводу и под любым предлогом. Руководители мелких компаний как могут, так и пытаются выжить, крутятся, берут друг у друга взаймы, если повезёт – кредитуются, и самые упорные выживают. Вот только не всегда могут жить и работать. Особенно когда подпадают под процедуру банкротства. А когда банкротят в Краснодарском крае, то это страшно, нагло и беспредельно. Красивое и официальное прикрытие для рейдерского захвата. А уж если у компании есть хоть какие-то более-менее активы и недвижимость, то каток системы неумолимо подминает мелкого предпринимателя под себя. И тут уже не до бизнеса. Суды, конкурсные управляющие, водоворот документов, и головная боль…

Теперь о конкретном случае. В Краснодарском крае живёт и работал директор ООО «Спецтехстрой-Монтаж» Руслан Соброк. Развивал свой многопрофильный бизнес с 2002 года. Занимался строительством: им были построены жилые дома, объекты Олимпиады 2014 г., а также в сферу его деятельности входило оказание услуг по сдаче в аренду специальной техники и оборудования.

Одним из важных достижений в своей предпринимательской деятельности Р. Соброк считает признание краевым департаментом по надзору в строительной сфере его компании как одного из лучших застройщиков края и рекомендацию департамента предприятия «СпецТехСтрой-Монтаж» для приоритетной работы с дольщиками.

Собственно, такое признание администрации края свидетельствует о социальной ответственности самого Руслана Соброка. В 2014 г. в посёлке Афипский Соброк сдаёт жилой многоквартирный дом, на который до сих пор приезжают посмотреть строители со всего юга России. Эксклюзивный проект, экологические материалы, облицовка здания полностью сделана из дагестанского камня. Удобные и комфортные квартиры с большим метражом. Как рассказал Руслан нашему корреспонденту, он вкладывал в постройку этого дома душу. И хотя, по его словам, администрация посёлка Афипский и прокуратура Северского района всячески препятствовали как постройке, так и сдаче этого дома, притом что все разрешительные документы выданы самой администрацией, Руслан довёл строительство и сдачу дома до конца, и ни один дольщик не пострадал.

Пострадал сам Соброк – администрация забросала его штрафами, предписаниями и судебными тяжбами. Он выстоял, но вот его здоровье пошатнулось. Да и не мудрено. Строил-то он для обычных людей и никому не платил мзду. Видимо, этим и возмутил администрацию. А уж ресурс в таких случаях сами понимаете какой – административный!!! Отбиться-то Соброк отбился, но стал часто лежать в больницах, то сердце прихватывало, то сахар зашкаливал. Ещё бы, нервы-то не железные! Помощь врачей сохранила Соброку не только здоровье, но и саму жизнь.

Да только пока хвори одолевали директора предприятия, в организации без руководителя дела пошли совсем уж печально. У компании образовался долг перед налоговыми органами. Почти миллион рублей. А это серьёзное нарушение, если не сказать больше… Пока Руслан болел и готовился к самому худшему, долг по налогам не был основной проблемой Сорока. И только когда жизнь и здоровье стали возвращаться в привычное русло, руководитель компании схватился, что называется, за голову и стал пытаться решить возникшую проблему.

Но ИФНС в июне 2017 г. подаёт заявление в суд о признании ООО «СпецТехСтрой-Монтаж» банкротом.

Только ознакомившись с судебным делом, Соброк повторно попадает в больницу. До января 2018 г. Руслан четыре раза лежит в больнице, и дело заканчивается операцией на сердце. В это время вводится процедура наблюдения, и Арбитражным судом Краснодарского края назначается временный управляющий – Борисов Николай. И вот с этого момента к Соброку пришла настоящая беда. Похоже, Борисов быстро сориентировался во всех обстоятельствах дела, а самое главное – в наличии объектов недвижимости и дорогостоящей строительной техники. И, убеждая в искренности своих намерений в помощи по погашению задолженности Соброка перед кредиторами, судя по хронологии событий, стал по не понятным пока Руслану причинам всячески затягивать процесс возмещения долга.

Особо отметим, что выкрутасы Борисова длятся и по сей день. Фигура весьма одиозная, его два раза всего видела на собрании кредиторов юрист Соброк, и диалога не случилось. Это монумент, который не считает своим долгом тратить драгоценные слова на представителя какого-то Соброка. На календаре 2020 год, в процедуру наблюдения Борисов вступил в 2018 г. и за всё это время он ни разу очно не общался с Соброком. Функции «парламентёра» Борисов возложил на своего помощника Е. Решетникова. О странном поведении Решетникова разговор впереди.

Итак, в мае 2018 г. Борисов подаёт заявление в Арбитражный суд о принудительной передаче всех требуемых документов по ООО «СпецТехСтрой-Монтаж» Русланом Соброком. Суд удовлетворяет заявление Борисова, но

Соброк уже передал все документы его помощнику Решетникову. Получается, либо документы бесследно исчезли, либо это очередная преднамеренная уловка для затягивания процесса.

Отметим ещё одно серьёзное обстоятельство: Борисов, зная о наличии активов, необходимых для погашения задолженности, подал в суд отчёты, где указал, что должник не является платёжеспособным, долги погасить не может и, таким образом, перевёл свои действия из процедуры наблюдения в процедуру конкурсного производства. Выходит, Борисов сознательно ввёл в заблуждение суд, не указав, что у компании имеются активы, которые можно реализовать и погасить долг? Очень похоже! Теперь Борисов стал по факту владельцем всего имущества предприятия. Соброк в недоумении пытался неоднократно связаться с Борисовым и встретиться с ним, чтобы получить информацию о его действиях по выходу из кризисной ситуации. Писал ему, звонил по телефону. Борисов же не счёл нужным ответить ни на звонки, ни на сообщения Соброка. Решетников перезванивал и настоятельно требовал общаться только с ним. Журналист нашего издания задала вопросы нескольким арбитражным управляющим – насколько профессионально и корректно такое поведение конкурсного управляющего. Ответ был однозначным – это непрофессионально.

Парадокс этой истории ещё заключается в том, что Решетников был очень убедителен в заверениях Руслана Соброка, что долг не столь большой и проблем нет его погасить. Это и приводило в заблуждение учредителя должника и он доверял своим «помощникам». Вот это и позволило сплести такую паутину и туже затянуть в неё должника. Возникли ещё двое кредиторов, которые вдруг подали заявления об установлении требований в реестре. Это процедурный вопрос – он важен, но останавливаться на этом эпизоде мы не будем.

Есть факт, что вдруг долг увеличился с появлением этих кредиторов и для суда это убедительное обстоятельство, а Борисову и Решетникову остается потирать руки в предвкушении своей пирровой победы и отъёма всего имущества должника. А что? Погасят долги, а всё оставшееся имущество можно пустить в бизнес. Найти как и на кого оформить. Распространённая схема рейдерского захвата. Соброк не первый и далеко не последний. Подумаешь, схарчат недотёпу, который задолжал. Но Соброк вовремя спохватился, включил все свои организаторские способности и подал заявление на вновь объявившихся кредиторов в полицию. Полиция не предприняла никаких мер по заявлению Соброка. Хотя он указал на все обстоятельства совершённых противоправных, по его мнению, деяний этих двух новоявленных «кредиторов», которые вынесли имущества ООО «СпецТехСтрой-Монтаж» на гораздо большую сумму, чем та, которую предъявляют в качестве долга, однако в возбуждении дела Соброка было отказано. И этих «кредиторов» оставили в реестре. Руслан вынужден был согласиться с погашением и этих «долгов». Для Борисова и Решетникова это был ещё один гол в ворота Руслана.

Соброк предложил Решетникову реализовать квартиру и экскаватор-погрузчик, дабы погасить его долги. Местонахождение своего экскаватора Соброк постоянно передавал Решетникову, в редакции имеется вся переписка Руслана с Решетниковым. Но Решетников, похоже, не спешил заняться реализацией дорогостоящего экскаватора-погрузчика. То ключа нет, и Соброк заказывает на заводе «Вольво» ключ, пишет Решетникову, чтобы тот нашёл время и забрал ключ, а в ответ…

Тем не менее Решетников подаёт заявление в следственные органы о пропаже экскаватора-погрузчика. И виновником указывает кого? Да конечно же, Соброка. Руслана вызывают для дачи показаний, Соброк показывает переписку – следствие в недоумении. Именно должник призывает помощника конкурсного управляющего реализовать экскаватор-погрузчик, но тот затягивает процедуру реализации. На сегодняшний день экскаватор-погрузчик испарился… Чья вина? Всем движимым и недвижимым имуществом управляет кто? Конкурсный управляющий Борисов и его помощник Решетников. А как же обязательства, возложенные государством на управляющего заботиться о сохранности вверенного ему имущества? Не пылинка, не песчинка… целых десять тонн!

Получается, Борисов и Решетников, пользуясь незнанием всех процедур должником, затягивали петлю на «шее» директора предприятия. Руслан обратился в ООО «Екатеринодар Консалтинг». Директор юридической компании А. Тютина и её помощница А. Савич изучили все обстоятельства и материалы конкурсного производства и пришли к неутешительному выводу: налицо все признаки «заказной процедуры». Очевидно, что процедура банкротства затягивается с определёнными целями. На торгах должно реализоваться всё недвижимое имущество предприятия «за мешок сухарей».

Начались тяжбы, жалобы и оспаривание действий управляющего. Две Анастасии не могли согласиться с вопиющим беззаконием и несправедливостью по отношению к предпринимателю, который не воровал, не тратил деньги дольщиков, а заботился о своих сотрудниках. Виноват? Да! Но так цинично и безжалостно лишать человека всего его имущества, финансов, да, собственно, оставить его нищим и не дать ему шанса на выход из кризиса. Тем более что активов хватит на погашение всех задолженностей.

Надо отметить, что в судебном процессе возникла ещё одна призрачная фигура – некая гражданка Юркова, которая проживает в Курской области, и Соброк до недавнего времени ни сном ни духом не знал о её существовании. Две Анастасии, как законные теперь уже представители учредителя должника, пытались выйти с ней на связь для уточнения её требований. Телефон гражданки был глубоко законспирирован. Но в материалах суда в заявлении Юрковой был телефон её представителя, причём без фамилии, имени и отчества. Юристы пытались с этим представителем связаться.

Но… Трубку не брали. В ходе журналистского расследования корреспонденту нашего издания удалось созвониться с представителем инфернальной дамы. Он представился Павлом и сразу же открестился от мадам Юрковой, заявив, что уже с ней не сотрудничает. На просьбу корреспондента дать телефон дамы из Курска дрожащим голосом пообещал позвонить Юрковой и передать ей номер телефона журналиста.

Но… Увы и ах…Не удостоила! Юристы Руслана Соброка Тютина и Савич при внимательном изучении представленной копии паспорта и заявлении Юрковой констатировали явные различия в подписи Юрковой, имеющейся в её паспортных данных, и подписи, проставленной на предъявленных в суд документах, и подали запрос на проведение графологической экспертизы. Независимый эксперт пришёл к выводу, что они различаются и похожи на подписи разных людей.

Правда, эта экспертиза для арбитража не потребуется. Однако обе Анастасии убеждены, что дама эта – подставное лицо. Но это уже другое судебное дело – уголовное! И с появлением квалифицированных, опытных юристов в деле Соброка наметился просвет. Действия конкурсного управляющего попали под прицел надзирающих органов, которые были вынуждены согласиться с очевидными фактами нарушения и привлечь нарушителя к административной ответственности. Однако и в части защиты законных интересов пострадавшего бизнесмена не всё проходит гладко.

Правоохранительные органы весьма формально подошли к требованиям, предъявленным в защиту Соброка. Фактически проверка была проведена с нарушением закона, что установила прокуратура, вернув материал на доследование. Однако майора полиции Карасунского округа города Краснодара Мишина Я.Н. не смутили обстоятельства, ставшие основанием дополнительной проверки, и он повторно, проигнорировав требования закона, вынес очередное отказное постановление. В этом деле предстоит преодолеть ещё немало препятствий, обусловленных зачастую банальной безграмотностью «специалистов» либо откровенной заинтересованностью участников процесса, но вера юристов в положительный исход дела непоколебима.

Теперь вернёмся к помощнику конкурсного управляющего Борисова Евгению Решетникову. Он в этой рулетке играет ключевую роль, действуя от лица управляющего. В соответствии с Законом о банкротстве он должен заботиться о том, чтобы разными способами была погашена задолженность перед всеми кредиторами. По долгам перед ИФНС как основному кредитору Соброк своими усилиями погасил большую половину. Журналист еженедельника обратилась к руководству ИФНС за комментариями и получила ответ, что налоговая инспекция не принимает отчёты Борисова, так как они сдавались не в срок. Именно ИФНС готовит жалобу в суд на Борисова, где будут затребованы все движения денежных средств, а также обоснования по продолжительным срокам погашения требований и план мероприятий по реализации процедуры.

Причём ИФНС не заинтересована в уничтожении предприятия Соброка, так как на протяжении ряда лет он являлся исправным плательщиком налогов. Что на эти претензии ответят Борисов и Решетников? Редакция будет следить за этим. Следующее – похоже, именно непрофессиональные действия Решетникова вызвали административное взыскание со стороны Росреестра на его начальника Борисова. И самое главное – беспредел и откровенная ложь Решетникова. 21 ноября 2019 г. Решетников, не оповещая Соброка, без присутствия приставов (особо отмечаем) взломал дверь помещения, которое находится в собственности предприятия-должника у Борисова, несмотря на поданную ранее телеграмму от должника о готовности передачи имущества и здания.

Видимо, не заинтересован был Решетников в правовом урегулировании возникшей ситуации и самостоятельно, совместно с неизвестным, который так и не представился Соброку, взломали дверь, зашли в помещение, изъяли все документы, увезли их в неизвестном направлении. Когда должник взывал к совести помощника Борисова и просил прекратить беззаконие, Решетников совершил вопиющее действие – он на своём личном автомобиле совершил резкий маневр и чуть не наехал на Соброка. Конечно, можно предположить, что это была случайность или всего лишь устрашающий акт и умысла совершить преступление у Решетникова не было, но Руслан воспринял этот акт как реальную угрозу по меньшей мере его здоровью. Надо заметить, что Соброк успел записать этот маневр на телефон.

Соброк вызывал полицию, чтобы впоследствии в правовом поле оспорить действия Решетникова. Соброк подал заявление на незаконные действия Решетникова. Решетников и следователю, который проводил его опрос и в судебном заседании, утверждал, что всё имущество и документы были изъяты в присутствии представителей Управления судебных приставов.

В ходе журналистского расследования корреспондент вместе с учредителем должника посетила УФССП, где в адрес руководства направили запрос о том, кто именно присутствовал на взломе помещения. По устному ответу было понятно, что приставов и не было там. А это уже не нарушение со стороны Решетникова, а гораздо больше…

Мы ждём в кратчайшие сроки ответ из УФССП, и тогда рулетка может закрутиться в обратную сторону. Совсем другие могут пойти суды. О моральном поведении Решетникова и его циничных высказываниях представителям правоохранителей в присутствии журналиста о том, что Соброк

– никто и «имущество всё уже наше» – будет разбираться комиссия по этике СРО, где Борисов является членом и компетентные органы, куда Тютина и Савич будут подавать заявления и жалобы на все действия, которые противоречат законодательству о банкротстве.

Редакция будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий и информировать наших читателей.

Такое конкурсное управление подрывает авторитет всей системы арбитражного управления и усиливает недоверие к действующим СРО. И аналогичных случаев по всей стране много.

Доколе?