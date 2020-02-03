В Год памяти и славы состоится большое количество мероприятий

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3 февраля 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты рассмотрели вопросы подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева, руководители краевых департаментов внутренней политики и по делам казачества Игорь Чагаев и Денис Конофьев. Открывая совещание, Юрий Бурлачко напомнил, что Президентом РФ 2020 год объявлен Годом памяти и славы, в этом мае страна отмечает знаменательный юбилей – 75-летие Великой Победы. — Понимая всю значимость подготовки к юбилею, мы сегодня рассматриваем ход выполнения Указа Президента «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, – сказал Юрий Бурлачко. С информацией о том, как в крае готовятся к Дню Победы, выступил директор департамента внутренней политики края Игорь Чагаев. В соответствии с региональным планом на Кубани запланировано проведение большого количества акций и мероприятий. Так, в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» проведены тематические уроки в школах. В марте пройдет марш-эстафета «Наша Великая Победа», участники которой посетят Анапу, Новороссийск, Туапсе, Сочи, Краснодар и Белореченск. Накануне 9 мая на Кубани, как и по всей стране, стартует акция «Георгиевская лента». В День Победы пройдет акция-шествие «Бессмертный полк». В июне Кубань присоединится к акции «Свеча памяти», а в декабре будет проведен «День неизвестного солдата». Помимо этого, во всех муниципалитетах Кубани запланированы мероприятия различного формата: встречи с ветеранами, тематические уроки, выставки, соревнования, поисковые мероприятия. Ряд проектов нацелен на оказание социальной и медицинской помощи ветеранам, ремонт их жилья, а также благоустройство памятников и мемориалов, восстановление воинских захоронений. Особое внимание на Кубани уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. Об этой работе подробно рассказала министр образования Елена Воробьева. Так, в крае с 2017 года организована работа по присвоению имен Героев Отечества школам и классам в них – региональный проект «Имя Героя». 430 школ носят имена участников Великой Отечественной войны. В каждой школе с 1 по 11 класс с 2017 года еженедельно проводятся Уроки Мужества. Ими охвачены и 70 техникумов. В этом году по линии министерства образования в крае будут организованы акции «Согреем сердца ветеранов», «Дорогами Славы», «Воины – защитники Кубани», «Эстафета памяти» и другие. По словам руководителя департамента по делам казачества Дениса Конофьева, на 9 мая намечены парады техники и прохождение войск в 25 городах края. Также предполагается проведение исторической реконструкции боевых действий в Новороссийске, торжественных собраний, возложений цветов и венков к мемориалам, поздравлений ветеранов и военнослужащих. Запланировано и участие парадного расчета Кубанского казачьего войска в военном параде, который пройдет 9 мая в Москве на Красной Площади. Председатель профильного комитета ЗСК Евгений Шендрик подчеркнул, что к работе по подготовке к юбилею привлекаются учащиеся образовательных организаций, юнармейцы, воспитанники патриотических клубов и поисковых организаций, казачья молодежь и добровольцы. Как отметил Юрий Бурлачко, героизм нашего народа в годы войны был и остается основой для воспитания молодежи. В этой связи спикер обратился с просьбой к министру образования фиксировать каждую встречу с ветеранами. — Эту историческую память нужно фиксировать, максимально сохранить воспоминания наших ветеранов. Чтобы этими источниками, содержащими ценные факты событий тех лет, пополнялась документальная база. Это необходимо в противовес столь варварским попыткам искажения истории Великой Отечественной войны со стороны ряда европейских политиков, – сказал председатель ЗСК. Обращаясь к депутатам, спикер призвал их во время пребывания в муниципальных образованиях самое пристальное внимание обратить на состояние памятников и мемориалов. — Их необходимо содержать в достойном состоянии. Мы не должны потерять ни одного памятника. Особое внимание прошу уделить Вечному огню. Не должно быть ситуации, чтобы где-то он не горел. Это недопустимо, – подчеркнул Юрий Бурлачко. В принятой по итогам совещания в резолюции нашли отражение все прозвучавшие предложения и рекомендации по обозначенному вопросу.