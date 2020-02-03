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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Названы регионы, жители которых чаще всего ищут работу через знакомых

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Названы регионы, жители которых чаще всего ищут работу через знакомых
фото: pixabey

За помощью в трудоустройстве к знакомым, друзьям и родственникам чаще всего обращаются жители Магаданской области (94,4%), Адыгеи (94%) и Липецкой области (91,1%).

Отмечается, что в пятёрку регионов — лидеров по этому показателю также входят Ульяновская область (90,6%) и Карачаево-Черкесия (90,4%).

Вместе с тем наиболее редко трудоустраиваются с помощью личных связей в Красноярском крае (46,7%), Мурманской (47,1%) и Кемеровской (47,3%) областях.

В целом по стране для поиска работы свой круг общения задействуют 69,8% россиян.

СЕ

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