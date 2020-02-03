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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В школьные учебники по ОБЖ могут добавить главу об игромании

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В школьные учебники по ОБЖ могут добавить главу об игромании
Фото: pixabay.com

Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил добавить в школьные учебники по ОБЖ главы об игромании, кибербуллинге и социальных сетях. По его словам, дети должны получать знания, которые пригодятся им в жизни.

Кравцов отметил, что современные дети регулярно сталкиваются с Агрессией в Интернете. Многие родители стараются оградить их от этого, однако куда полезнее научить школьников самостоятельно противостоять внешним угрозам.

«В новые учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях. Принципиально важно, чтобы школьники получали знания, которые пригодятся им в современном мире», - считает Кравцов.

АБ

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