В школьные учебники по ОБЖ могут добавить главу об игромании

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3 февраля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил добавить в школьные учебники по ОБЖ главы об игромании, кибербуллинге и социальных сетях. По его словам, дети должны получать знания, которые пригодятся им в жизни.

Кравцов отметил, что современные дети регулярно сталкиваются с Агрессией в Интернете. Многие родители стараются оградить их от этого, однако куда полезнее научить школьников самостоятельно противостоять внешним угрозам.

«В новые учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях. Принципиально важно, чтобы школьники получали знания, которые пригодятся им в современном мире», - считает Кравцов.