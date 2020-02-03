//Общество 13+

3 февраля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Стоимость продуктов увеличилась, а заработные платы нет.



За последние два года россияне стали тратить на продукты более 30% своих доходов. Говорить об улучшении материального положения граждан не приходится. Из-за того, что большая часть средств уходит на питание.



Процент расходов средств на продукты является показателем благополучия государства. Ведь от него зависит то, на какие товары и услуги люди будут тратить оставшиеся деньги.



Люди, как правило, не могут сократить объём необходимых продуктов, вследствие чего продовольственный рынок не ощущает разбалансировки.



Исследователи утверждают, что если процент расходов на продукты превышает 60%, то государство считается бедным. В нашей стране данный показатель держится на среднем уровне.



Подорожание продуктов - негативная тенденция. Это означает, что люди вынуждены питаться недорогой едой, суррогатами, заменителями. Если граждане тратят много средств на еду, страдают другие сферы производства, так как их товары не покупаются.



Ученые их РЭУ им. Г.В.Плеханова отмечают, что стоимость продуктов питания будет только увеличиваться. Вследствие этого благосостояние народа не улучшится.

Чиновники не раз давали советы россиянам, как нужно правильно питаться, однако «макарошки» кушать каждый день не хочется, а на полиэтиленовых пакетах тоже не наэкономишь много.



