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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Братск: водитель сбил школьницу на переходе и скрылся

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Братск: водитель сбил школьницу на переходе и скрылся
фото: pixabey

В Братске водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел вечером 30 января на улице Янгеля напротив жилого дома №66, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Неизвестный водитель легкового автомобиля предположительно белого цвета сбил 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу через пешеходный переход. Затем он покинул место аварии, не сообщив о происшествии в Госавтоинспекцию. В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь.

СЕ

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