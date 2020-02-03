Братск: водитель сбил школьницу на переходе и скрылся

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3 февраля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В Братске водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел вечером 30 января на улице Янгеля напротив жилого дома №66, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Неизвестный водитель легкового автомобиля предположительно белого цвета сбил 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу через пешеходный переход. Затем он покинул место аварии, не сообщив о происшествии в Госавтоинспекцию. В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь.