Маразмы недели: Младопрезидент-манкурт, «утка» от Кравчука и керченский «меховой десант»

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3 февраля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Damian Klamka / globallookpress.com

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Безусловным хедлайнером нашего антирейтинга за прошедшую неделю стал украинский президент Владимир Зеленский, забрав максимум очков на поприще политического маразма. Этот бравый хлопец, по недоразумению ставший президентом, в ходе мероприятий, посвящённых 75-й годовщине освобождения узников концлагеря «Освенцим», толкнул в Варшаве речь, которая, несомненно, войдёт не только в анналы истории, но и в научные исследования по психиатрии. Безоговорочно поддержав польскую позицию, Зеленский заявил о том, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР, что «сговор тоталитарных режимов Германии и Советского Союза позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», обвинил СССР в создании концлагерей смерти и прочее.

Таким образом, украинский лидер перешёл черту, плюнув в лицо всем ветеранам Великой Отечественной войны,оскорбив память миллионов советских воинов, в том числе, и своего ныне покойного деда - Семёна Ивановича Зеленского, командира роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии Красной армии.

Директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подчеркнул, что «господин Зеленский всё больше и больше погружается в идеи украинского национализма». На наш взгляд, Нарышкин высказался слишком дипломатически. Ведь, по сути, Зеленский нырнул с 10-метровой вышки головой вниз в бассейн истории, не поняв, что в бассейне нет воды. Более чётко обосновал свою позицию по данному поводу израильский дипломат Яков Кедми: «Зеленский - неадекватный недоумок! Выродок еврейского и украинского народов! Недоразумение! Позор для Украины и для евреев!»

К слову, накануне президенту Зеленскому не предоставили возможность выступить на форуме памяти жертв холокоста в Израиле, после чего он и вовсе отказался посетить данное мероприятие. В мемориальном комплексе «Яд Вашем» такое поведение назвали «отвратительной манипуляцией».

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Что имеем в сухом остатке? Есть ложь, есть наглая ложь, а есть такое понятие, как украинская версия истории. Очевидно, что шоумен навсегда останется шоуменом, что очень отрицательно отразится (вернее, уже отразилось) на международном имидже возглавляемой им страны.

Впрочем, если кто-то скажет, что нестыковки со здравым смыслом у Зеленского случаются по причине того, что он слишком молодой политик, - не верьте. Ибо параллельно с «исторической речью» нынешнего «младопрезидента» на арену вышел первый президент незалежной Леонид Кравчук, выдавший «инсайд» с целью выгородить угодившего в скандал коллегу: «Я изучил процитированную речь господина Зеленского: он говорит о том, что Вторая мировая война, которая началась после агрессии немецко-фашистской Германии на Польшу, была спровоцирована тем, что между Советским Союзом и Германией был заключен союз. А Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Пытались договориться по этому вопросу».

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, Serg Glovny / globallookpress.com

Здесь уже, как говорится, на молодость и неопытность не спишешь: Леониду Кравчуку уже 86 лет отроду. Впрочем, Кравчук, сглотнувший «псевдоисторическую утку», вскоре объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера. Объяснил, как смог: «Я читал о встрече Сталина и Гитлера во Львове в СМИ, ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и всё, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса».

К слову, автором «байки» о тайной встрече Гитлера и Сталина во Львове 18 октября 1939 года был небезызвестный Эдвард Радзинский - актёр и шоумен, но никак не историк, опирающийся на реальные документы.

Что сказать? В целом, конечно, грустное зрелище, ведь когда Всевышний хочет наказать, то он отнимает разум. Помимо этого не следует забывать, что на дичайшей украинской мифологии верстаются новые учебники истории, а это уже - наказание Всевышним целых поколений.

Объектом обсуждений, насмешек и возмущений на прошлой недели стали керченские чиновницы во главе с председателем Керченского горсовета Маей Хужиной и ее заместителем Ларисой Щербулой. Эти дамы не придумали ничего лучшего, как целой делегацией вваливаться в квартиры одиннадцати блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи, с весьма неоднозначными подарками: символическим хлебом и памятными медальками. Внимание публики холёные чиновницы привлекли, в частности, своими норковыми шубами, которые на фоне «презентов» выглядели более чем эклектично.

После разразившегося в Сети скандала вокруг «меховой делегации» посланницы горсовета попытались было удалить столь яркие фото, но, как известно, интернетные рукописи, впрочем, как и снимки, не горят. Поэтому в один момент дамы проснулись знаменитыми: об их празднике невиданной щедрости узнала вся Россия. Далее начался треш: об акции высказался глава Крыма Сергей Аксёнов, назвав происшедшее дикой историей и издевательством над блокадниками, после чего инициировал служебное расследование с последующими увольнениями и всеми карами небесными. В горсовете Керчи, в свою очередь, заявили о том, что блокадникам вручали не обычный хлеб, а пироги с мясом и картофелем, предварительно удалив с официального сайта нашумевшую публикацию. Мая Хужина написала заявление об увольнении по собственному желанию, после чего объявила, мол, «отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость». Впрочем, и глава керченского парламента, и её заместитель отправлены в отставку.

Разумеется, никто не запрещает чиновникам ходить в шубах. Но, во-первых, существует определенный дресс-код, предполагающий участие в том или ином мероприятии. В-вторых, в день «шубного променада» в Керчи было более семи градусов по Цельсию, что, признаться, вызывает недоумение в плане нарядиться в натуральные меха на фоне цветущих в Крыму растений. В-третьих, ещё одна немаловажная «подарочная» деталь: цветы, входящие в «поздравительный набор», были обернуты в бумагу, декорированную надписями в стилистике Третьего рейха на немецком языке.

Однозначно, что к организации мероприятия в Керчи подошли наплевательски, а подобного рода самореклама, как видим, чревата последствиями. Как, например, в случае с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который во время церемонии вручения новой техники вынудил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться до ключей. В итоге за демонстрацию «чванства и барских замашек» Игнатьева исключили из партии «Единая Россия», а после президент лишил его должности губернатора с формулировкой «в связи с утратой доверия».