Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье
грузовик, pixabay.com
В Приморье начали пускать грузовые машины из Китая после закрытия границы из-за вспышки коронавируса на территории КНР. Предполагается, что это позволит решить проблему дефицита овощей в регионе.
 
Ранее сообщалось, что из магазинов Приморского края пропали огурцы, помидоры, кабачки и баклажаны. В торговых сетях объяснили, что это связано с невозможностью привезти китайские овощи, а также с тем, что местные производители сильно завышают цены на продукты.
 
Подчеркивается, что к настоящему моменту автомобильным пунктам пропуска в Приморье уже отдали распоряжение пропускать грузовые автомобили из КНР.
 
ЕТ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус…

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг издания «Аргументы недели», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных личностей из России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне…