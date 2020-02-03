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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Социолог призвал включить в прожиточный минимум Интернет и отдых

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Социолог призвал включить в прожиточный минимум Интернет и отдых
фото: pixabey

Эксперт по политическим и социальным исследованиям Георгий Фёдоров заявил, что прожиточный минимум в России фактически является порогом нищеты, ниже которого живёт порядка 20 миллионов человек.

«Так как мы считаем себя частью цивилизованного мира, то надо сюда включать минимальные стандарты достойной жизни, которые, например, существуют в ЕС. К примеру, включить туда доступ в Интернет. А почему бы нет? Почему бы не включить сюда и билеты на культурно-массовые мероприятия, отдых в пансионате, питание вне дома? Работающий человек должен иметь возможность развиваться. У нас проблема в том, что огромное количество людей, ко всему прочему, являются работающими, но при этом нищими – даже если получают в два раза больше минимума", - отметил специалист. 

 

 

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