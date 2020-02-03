Александр Бердинских: Электронная трудовая книжка и взыскание заработной платы

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3 февраля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Государственная инспекция труда в Кировской области провела публичные обсуждения правоприменительной практики по итогам 4 квартала 2019 года.

Для правильного применения норм трудового права необходимо хорошее знание основных положений Трудового кодекса РФ обеими сторонами трудовых отношений: работником и работодателем. В этом уверен руководитель Гострудинспекции, главный государственный инспектор труда в Кировской области Александр Бердинских.

Чтобы снять возможные противоречия Трудового кодекса РФ с подзаконными актами, разобрать прецеденты и споры, Государственная инспекция труда в Кировской области проводит ежеквартальные публичные обсуждения.

В этот раз слушания начались не с официального доклада, а с диалога с представителями работодателей и общественных организаций. В первую очередь на обсуждения были вынесены поправки к Трудовому кодексу, вступившие в силу в конце минувшего года.

Президент России подписал Федеральные законы от 02.12.2019 г. № 393-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику» и № 402-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Опубликованные законы меняют подход к взысканию долгов по зарплате. Новый механизм позволит оперативно, в упрощенном порядке (внесудебная процедура) взыскивать денежные средства со счетов недобросовестных работодателей.

С этим нововведением все присутствующие были согласны, как, впрочем, и с поправками по норме рабочего времени для женщин, работающих в сельской местности.

А вот переход с бумажных на электронные трудовые книжки вызвал массу вопросов.

Так, специалисты Центра занятости поинтересовались, что будет теперь предъявлять гражданин при постановке на учет? При обращении в центр занятости человек обязан предоставить определенные документы, и трудовая книжка у него должна обязательно быть на руках.

Как отметил президент ВТПП Николай Липатников, именно для этого и проходят публичный слушания.

- Нам дан срок до 1 июля выбрать, будем мы по старинке пользоваться бумажными книжками, или перейдем на электронные, - сказал Николай Михайлович. – И пока время есть, мы должны это обсуждать и находить выходы, чтобы потом Гострудинспекция не занималась разбором нестыковок.

Александр Бердинских порекомендовал всем, даже при выборе электронного варианта трудовой книжки, относиться с вниманием к процессам фиксации трудового стажа и всегда иметь на руках письменный трудовой договор.

После обсуждения нововведений, Гострудинспекция представила доклад о своей работе в последнем квартале минувшего года. Ознакомиться с ним можно на сайте.