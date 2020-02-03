Подозрение на коронавирус у жительницы Ленобласти не подтвердилось

Утром в понедельник, 3 февраля, стало известно, что подозрение на пневмонию, вызванную коронавирусом, у жительницы Мурино в Ленинградской области, которая вернулась из Китая, не подтвердилось.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что центр Роспотребнадзора по Ленинградской области провел тест на коронавирус, он оказался отрицательным.