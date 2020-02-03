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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Подозрение на коронавирус у жительницы Ленобласти не подтвердилось

, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Подозрение на коронавирус у жительницы Ленобласти не подтвердилось
анализ, pixabay.com
Утром в понедельник, 3 февраля, стало известно, что подозрение на пневмонию, вызванную коронавирусом, у жительницы Мурино в Ленинградской области, которая вернулась из Китая, не подтвердилось.
 
В пресс-службе областного правительства уточнили, что центр Роспотребнадзора по Ленинградской области провел тест на коронавирус, он оказался отрицательным.
 
Напомним, ранее 56-летняя жительница Мурино, которая вернулась с Хайнаня, была доставлена в медучреждение с подозрением на коронавирус. Ее осмотрели специалисты, которые приняли решение провести исследования и поставить точный диагноз.
 
ЕТ

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