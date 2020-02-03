На Кубани взыскан многомиллионный долг по зарплате

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3 февраля 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

556 работников крупной агрофирмы получили заработную плату благодаря судебным приставам.

Организация-должник ведет хозяйственную деятельность в Темрюкском районе, но с учетом особой социальной значимости предмета взыскания сводное исполнительное производство поступило на исполнение в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю.

Судебный пристав-исполнитель Михаил Власенко применил весь комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направленных на исполнение требований документа. В результате выявлена дебиторская задолженность перед должником-организацией, на которую был незамедлительно наложен арест.

Как только дебитор перечислил денежные средства, задолженность по заработной плате на общую сумму 25 миллионов 823 тысячи рублей была выплачена взыскателям в полном объеме.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением требований исполнительных документов.