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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Киев скрывает реальные масштабы заражения коронавирусом?

, 11:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Джокер ДНР

Киев скрывает реальные масштабы заражения коронавирусом?
фото: pixabay.com

Таинственный «Джокер ДНР» рассекретил приказ за подписью одного из руководителей украинской полиции. Судя по документам, коронавирус на Украине уже давно обнаружен. Утверждается, что Киев скрывает случаи гибели от этой болезни.

Опубликованный автором канала «Джокер ДНР» документ на 12 страницах содержит рекомендации по предотвращению распространению коронавируса на Украине.

«На Украине этот #коронавирус давно обнаружен и на сегодняшний день два человека скончались, а украинские клоуны думают, как это скрыть», — прокомментировал «Джокер ДНР» полицейский приказ: «Им плевать на ваши жизни и уж тем более, на ваши смерти!»

Приказ подписан начальником одного из медицинских подразделений МВД Украины. Больницы правоохранительных органов специализируются на лечении сотрудников силовых структур. Там оперативно реагируют на появление реальной опасности.

Предпринятые меры выглядят, как экстренная реакция на эпидемию. Похоже «Джокер ДНР» прав. Украинские власти могут замалчивать реальную ситуацию. При Порошенко украинский минздрав попал в скандал из-за замалчивания ситуации с корью.

При предыдущем президенте на Украину обрушилась эпидемия этой болезни, но официальный Киев пытался это скрыть. Скандально известная глава украинского Минздрава даже вынуждена была отвечать на вопросы: почему Минздрав не сообщает об эпидемии кори в тот момент, когда на Украины сотни и тысячи людей заражены этой болезнью. Сама Супрун в разгар той эпидемии рассказывала о вреде лука.

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