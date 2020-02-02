В Москве не справились с потоком желающих зарегистрировать брак и решили женить пары даже ночью

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2 февраля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

В ночь на воскресенье, 2 февраля, в "зеркальную" дату 02.02.2020 в Москве впервые прошли ночные регистрации браков. В Грибоедовском ЗАГСе восемь пар молодоженов согласились расписаться в ночи, чтобы именно в этот день узаконить свои отношения.

«В «красивую дату» от желающих отбоя нет, но это всего лишь цифры»– cчитают сотрудники одного из самых старейших ЗАГСов Москвы, но люди есть люди и они верят, что «зеркальная дата» сделает их союз более успешным и счастливым. Из-за популярности даты 02.02.2020 в воскресенье 160 браков регистрируют Дворцы бракосочетания №1, 3 и 5, а также Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС.

Среди молодежи также популярными днями для регистрации браков стали 20 и 22 февраля, на которые также подано значительное число заявлений, сообщает сайт мэрии Москвы.