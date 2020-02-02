Профессор Хигир: Секрет Ольги Бузовой, или почему так не везет Тарасову

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2 февраля 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, Anatoly Lomohov / globallookpress.com

Эксперт еженедельника «Аргументы недели» профессор психологии Борис Хигир по своей методике анализирует характер Ольги Бузовой (бывшей жены футболиста Дмитрия Тарасова) и объясняет причину неудачных браков Тарасова.

Ольга Игоревна Бузова родилась 20 января в год Тигра (1986). Все эти метрические данные говорят о том, что женщина властная, хитрая, но со средним интеллектом. При всей своей сексапильной внешности, она не ветреная. Так что не это стало причиной ее развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Дело в том, что Ольга очень спокойная в постели, даже холодная, ее интересуют больше деньги, поэтому и вышла замуж за Дмитрия. Она совершенно не удовлетворяла Дмитрия в сексуальном плане, удивительно как он еще с ней прожил с ней четыре года! Он родился в январе, она – в марте, это тоже несовместимость. 70% таких союзов недолговечны. Плохо уживаются и «Тигр» с «Кроликом» (Тарасов родился в 1987-м).

Вообще Ольга не создана для семьи. Скорее всего, она будет искать (и найдет) мужа гораздо старше себя, уже не такого требовательного в плане секса, но с именем и деньгами. Ей нужен «летний» мужик. Идеальной парой будет Константин Владимирович, Андрей Викторович, Алексей Викторович. Бузова сейчас успешная женщина, но все ее проекты созданы другими, хотя формально всем правит она. Она - приспособленец по жизни.

Что любопытно, Тарасов был женат трижды, и все три женщины – как на одно лицо! Смазливые, как говорится. Он любит стройных красавиц, как на обложках.

Первая жена Оксана Пономаренко – родилась 26 октября 1986-го года, тоже «Тигр», как и Бузова, это тоже несовместимость с «Кроликом». Плохое сочетание и Октября с тарасовским Мартом. Оксана тоже вышла за Тарасова не по любви, а по расчету. Семьи и какого-то гармоничного секса быть не могло изначально.

Эти две первые жены физически не способны долго заниматься сексом. Все это отражалось на семейных отношениях. Тарасов в отличие от них очень темпераментный в постели, любит экспериментировать.

Но и ведь и с третьей последней женой - Анастасией Ярославовной Костенко – у него нет совместимости! Два марта – плохо уживаются под одной крышей (она родилась 29 марта). К тому же она – «Собака» (1994) и «Кролику» тоже не пара. Этот брак тоже обречен. Тарасов в истории своих женитьб упорно наступает на одни и те же грабли. Для создания крепкой семьи ему нужно искать девушку, рожденную летом. Хорошей супругой станут Ирина Владимировна (июль), Вера Петровна (июнь), Елена Михайловна (август).

Да и всем трем женщинам Тарасова нужны для брака «летние» мужики.