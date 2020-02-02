Эксперт: за что уволили керченских чиновниц в шубах

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2 февраля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников.История вызвала широкий общественный резонанс.

Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов расценивает действия чиновниц, как издевательство.

«Эти люди столько всего пережили. Для них самое главное – внимание, теплое человеческое отношение. А не формальный, бездушный подход ради галочки, ради того, чтобы отчитаться. Здесь явно продемонстрирован именно такой чиновничий подход. Всего 11 человек! Убежден, что их с удовольствием бы вместе с администрацией поздравили некоммерческие организации. Да, хлеб для них символ выживания. В блокаду он уравнял всех, хлеб – это жизнь. Но такое отношение, такие символические "подарки" - это не подарок, это напоминание о тех событиях», - возмутился депутат.