В Москве численность населения растет, в Саратовской области убывает

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2 февраля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росстат

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала российские регионы с наибольшей убылью населения. По итогам 2019 года самое большое сокращение населения произошло в Саратовской области.

По данным Росстата, за 12 месяцев прошлого года численность жителей Саратовской области сократилась на 19 тысяч человек. Также численность населения снижается в Омской области (минус 17,6 тысячи).

Сокращается население Кемеровской области (-16,5 тысяч), Волгоградской и Алтайского края (-15,7 тысячи).

В России за 2019 год численность населения сократилось на 35 622 человека. На день отчета Росстата численность составила 146 миллионов 745,1 тысячи человек. В Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Тюменской области численность населения выросла.