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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Москве численность населения растет, в Саратовской области убывает

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росстат

В Москве численность населения растет, в Саратовской области убывает
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала российские регионы с наибольшей убылью населения. По итогам 2019 года самое большое  сокращение населения произошло в  Саратовской области.

По данным Росстата, за 12 месяцев прошлого года численность жителей Саратовской области сократилась на 19 тысяч человек. Также численность населения снижается в Омской области (минус 17,6 тысячи).

Сокращается население Кемеровской области (-16,5 тысяч), Волгоградской и Алтайского края (-15,7 тысячи).
В России за 2019 год численность населения сократилось на 35 622 человека. На день отчета Росстата численность составила 146 миллионов 745,1 тысячи человек. В Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Тюменской области численность населения выросла.

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