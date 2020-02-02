Специалист назвал новую версию причины гибели членов группы Дятлова

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2 февраля 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Туристы из группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за галлюциногенных веществ. Девять туристов погибли в ночь на 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль ("Гора мертвецов") на Северном Урале.

Специалист по поисковым работам Вадим Брусницин считает, что туристы могли погибнуть, спасаясь от появившихся галлюцинаций. По мнению специалиста, дятловцы съели некий препарат и под его воздействием лишились рассудка. Доказательством этой версии Брусницин считает разрезанную палатку. По его объяснению, пойти на порчу единственного укрытия можно было только при особых обстоятельствах, - сообщает Ura.ru.

Токсиколог Александр Эдигер предположил, что дятловцы могли купить на станции Вижай у местных жителей хлеб, в состав которого входил некий ядовитый гриб или смесь из грибов-галлюциногенов.

После его употребления у туристов появилась неконтролируемая паника. Эксперт также предполагает, что туристы могли заварить чай, добавив слишком большую порцию смеси. После такого чая у людей могла произойти тяжелая токсическая реакция на центральную нервную систему, которая привела к мощному галлюцинозу и неконтролируемому поведению: резкое возбуждение плюс неожиданная мышечная сила. И туристы могли выйти из палатки полураздетыми в мороз и метель.

Как объяснил эксперт-токсиколог, галлюциноген способен превращать человека в чудовище, когда вокруг него обычный мир превращается в нереальный. Эдигер отметил, что в таком состоянии члены группы Дятлова даже могли покалечить друг друга.

После того, как туристы не вернулись, их начали искать. 25 февраля поисковая группа обнаружила брошенную палатку и пятерых туристов. Тела еще четверых нашли под снегом через два месяца. Точная причина гибели группы Дятлова до сих пор не установлена.