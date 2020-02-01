Как куражатся миллиардеры: экзотические выходки богачей

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1 февраля 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Российский предприниматель Роман Абрамович, Ben Cawthra / globallookpress.com

На днях японский предприниматель и коллекционер, миллиардер Юсаку Маэдзава прекратил поиски «спутницы жизни», которая должна была составить ему компанию в полёте вокруг Луны. На этот конкурс подали заявки 27 772 девушки. В скором времени планировалось начало съёмок брачного реалити-шоу «Любители полной Луны», организованных телекомпанией AbemaTV. Но Юсаку Маэдзава внезапно объявил об отмене этих планов. «Аргументы недели» вспомнили подобные безумства и самые неоднозначные поступки богатейших людей мира.

Говорят, у богатых свои причуды. Однако некоторые прихоти и увлечения крупнейших мировых бизнесменов вызывают неодобрительную реакцию общественности. И не спроста: фотографии обнажённых девушек, прикрывающихся лишь оружием или пачками денег, справление нужды в публичных местах, избиение танцовщиц золотыми часами «Rolex», спуск на лыжах нагишом, сексуальные оргии с несовершеннолетними, участие в мастер-классах по забою животных и многое-многое другое позволяют себе представители элиты рода человеческого. Кажется, от обычных чудиков или психически нездоровых людей этих богачей отличает только их миллиардное состояние.

Дэн Билзерян

39-летний игрок в покер, Дэн Билзерян, капиталист, или, как его называют, распутный король Instagram, не стесняется в выборе моделей для своих фото, снятых для соцсети. Распутные полуголые девицы, прикрывающиеся долларовыми купюрами и пистолетами - нередкий контент Дэна. Так же он и сам не прочь поразвлечься стрельбой из дорого оружия. На банковском счете игрока в покер кругленькая сумма. В случае чего всегда может откупиться. Кроме того, он нередко называет свои выходки простыми забавами и шутками.

Тони Тутуни

А вот его соперник по расточительности и сумасбродству – Тони Тутуни, выходец из Ирана, вместе с семьей в свое время бежал в США, где сколотил себе состояние в несколько сотен миллионов долларов. Его страничку в социальной сети, как и у Дэна Билзериана, украшают полногрудые дамы, оголенные части тела и стопки купюр. Миллионер радостно демонстрирует свои богатства и заявляет – за деньги девушки делают для него всё.

Вот такая жизнь миллионера: дорогие машины, пачки денег, элитный алкоголь и множество привлекательных женщин. Самое главное – Тутуни вовсе не стремится к скромности, наоборот, бросает вызов всему обществу, мол, всё мне можно.

Сальваторе Черетто

Американский миллионер Сальваторе Черетто, который не стремится показывать лицо из-за криминального прошлого, раздетых женщин в соцсетях не демонстрировал, зато нашёл себе более экзотическое увлечение. Он справлял нужду у дверей кафе и офисных зданий под покровом ночи. Долгое время работники гадали – откуда же берутся столь интересные "подарки", а потом выяснилось – магнат таким образом пробуждает свое животное начало.

Роберт Дарст

Страстью к эксгибиционизму и публичным испражнениям страдают, похоже, многие богачи. Например, 76-летний миллиардер Роберт Дарст – с виду интеллигентный старичок. Но не тут-то было. Пару лет назад в техасских СМИ появилось сообщение о том, что в одной из аптек магнат безмятежно помочился на кассовый аппарат, попутно оросив выставленные на прилавке конфеты. А затем так же невозмутимо вышел на улицу. Что это – демонстрация безнаказанности, болезнь или невоспитанность, усугублённая чувством собственной важности?

Томас Хартман

Видимо, это чувство безнаказанности позволяет богачам издеваться над другими людьми. Американский бизнесмен Томас Хартман на одной из вечеринок не сдержал свой пыл и избил грузинскую танцовщицу золотыми часами «Rolex». В результате пострадавшей девушке, Софии Канделаки, пришлось накладывать на раны 16 швов. А вот богач свою вину до последнего отрицал. Говорит, он просто споткнулся и задел девушку.

Ричард Бренсон

69-летний британский предприниматель, Ричард Бренсон, он же основатель корпорации «Virgin Group», в которую входит около 400 компаний различного профиля, давно поражает своими выходками. Бизнесмен любит эпатировать публику. Как-то он проехался на танке по Таймс-сквер, облил шампанским принцессу Диану на презентации лайнера «Lady in Red», заявился в белом платье на открытие свадебного салона, спустился на лыжах в Швейцарии нагишом, расстрелял рекламный щит своего конкурента.

А в мае 2013-го шесть часов работал стюардессой на рейсе авиакомпании «AirAsia» из Австралии в Малайзию. На Брэнсоне была красная форма – юбка и жакет, черные колготки в сеточку. Ради полного перевоплощения миллиардер даже побрил ноги и сделал макияж – голубые тени и красная помада. Во время полета он любезно предлагал пассажирам напитки и еду, а также сообщал технические сведения о полёте. При этом не забывал веселиться и позировать фотографам. В стюардессах миллиардер оказался не случайно – он проиграл спор бизнесмену Тони Фернандасу, владельцу компании «AirAsia». Мужчины поспорили, чья группа «Формулы-1» в финале окажется лучшей в командном зачете, в итоге «Virgin» Брэнсона уступила «Team Lotus» Фернандаса.

Сильвио Берлускони

Бывший глава правительства Италии, Сильвио Берлускони сумел возвести себе роскошный замок – виллу «Чертоза» на острове Сардиния. По его приказу виллу оборудовали фонтанами, футбольным поле, тенистым садом с оливковыми деревьями и вертолётной площадкой. Но главная достопримечательность обиталища Сильвио – искусственный вулкан. Кроме того, у Берлускони есть имение, расположенное недалеко от Милана, и палаццо в Риме.

Однако для плотских утех Берлускони больше по душе старинный замок «Castello di Torcrescenza», построенный в 1400 году по заказу маркиза Франческо Крешенци. В 2011 году итальянского премьер-министра обвинили в том, что он пользовался услугами несовершеннолетних проституток. Использовал Берлускони старинный замок два-три раза в неделю, в личных целях. Организовывать вечеринки помогала член партии Берлускони «Народ Свободы» Мария Розария Росси.

Позже Берлускони начал собирать и у себя в замке такие вечеринки, что даже остальные миллионеры диву давались. Помимо запрещенных веществ и алкоголя, который лился рекой, магнат приглашал к себе в гости дам легкого поведения. Многим из них опять-таки не было восемнадцати лет. Скандальные вечеринки прозвали в узких кругах «бунга-бунга», поговаривали, что это были самые настоящие сексуальные оргии. Об этих сборищах стало известно после того, как на Берлускони подала в суд одна из его любимиц – Руби. Девушке было 17 лет, она обвинила политика в изнасиловании. Однако и тут бывшему премьеру удалось выкрутиться – сначала он долго оттягивал судебный процесс, потом его все же осудили, но адвокаты тут же подали апелляцию.

Марк Цукерберг

Создатель главной социальной сети мира умеет удивлять не только программистскими способностями. Например, в 2011 году он увлёкся животноводством. На своей странице Цукерберг опубликовал статус: «Только что убил свинью и козла». Под постом появились десятки негативных отзывов, на которые Марк ответил абсолютно спокойно: «Я питаюсь теперь более здоровой пищей. И узнал многое о рациональном сельском хозяйстве, о животноводстве».

Заняться этим делом Цукербергу помог сосед. Джессе Кул, известный повар в Кремниевой долине, пригласил бизнесмена и нескольких фермеров в свой ресторан, где и показал мастер-класс по забою животных. Первой жертвой Марка стала курица. Бизнесмен каждый год увлекается чем-то новым. Например, в 2009 году он надевал новый галстук каждый день, а спустя 12 месяцев начал изучать китайский язык. По его признанию, подобные эксперименты помогают лучше узнать мир, расширить круг интересов и дисциплинировать себя.

Роман Абрамович

Что подарить человеку, у которого есть всё? Похоже, этим вопросом периодически мучается даже Роман Абрамович. В ноябре 2008 года он презентовал Дарье Жуковой, на тот момент его возлюбленной, сорок гектаров Луны. Бизнесмен приобрел участок у агентства «The Lunar Embassy», что переводится как «Лунное посольство».

Подарок обошелся примерно в $2000. Среди соседей Дарьи тебе можно обнаружить территорию Лаймы Вайкуле, Валерия Меладзе, Ильи Лагутенко, Джона Траволты, Тома Круза, Николь Кидман, Мика Джаггера, Клинта Иствуда и других. Участком планеты можно распоряжаться как любой другой собственностью: дарить, продавать, передавать по наследству. Ходили слухи, что подарок Абрамовича стал компенсацией за вновь отложенную свадебную церемонию. С того момента Роман и Дарья успели не только официально оформить отношения, но и развестись в 2017 году.

Кстати, на продаже участков Луны неплохо заработал американец Денис Хоуп. В 80-е годы бизнесмен воспользовался пробелом в мировом законодательстве и приватизировал порядка пяти десятков планет. И сейчас хозяин «Лунного посольства» владеет миллионами долларов.