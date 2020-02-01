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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Иммунолог рассказала, насколько на самом деле опасен коронавирус

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Иммунолог рассказала, насколько на самом деле опасен коронавирус
фото: pixabey

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, насколько на самом деле опасен коронавирус.

«Этот вирус может протекать по-разному. Опасность не в том, что это много случаев на этот вирус, а в том, что он очень быстро развивается и люди еще не успевают обратиться к врачу. То есть всегда подъем температуры и кашель, но не всегда у пациентов отдышка. И поэтому они не обращаются к врачу. При этом достаточно быстро развивается пневмония, которая приводит к летальному исходу. В этом то, собственно, и опасность. Это заболевание сейчас передается воздушно-капельным путем. И у него достаточно высокий уровень контагиозности. В среднем один человек может заразить до трех людей», - подчеркнула эксперт.

 

 

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