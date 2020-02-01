Майя Ломидзе рассказала о влиянии коронавируса на туризм

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1 февраля 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе затруднилась ответить, как вспышка коронавируса в целом отразится на мировой туротрасли.

«Обновленная оценка ВОЗ опасности вируса создает дополнительно тревожность и будет вызвать вопросы у путешественников, которые собирались поехать страны Юго-Восточной Азии, или же в страны, где зафиксированы случаи заболевания. Кто-то, возможно, перенесет даты своей поездки на более поздние сроки, но понять и оценить влияние на продажу мы сможем оценить в ближайшие несколько дней», - считает эксперт отрасли.