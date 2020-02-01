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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Шкуматов назвал «людоедским» повышение автоштрафов

, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Шкуматов назвал «людоедским» повышение автоштрафов
фото: pixabey

Координатор движения автомобилистов Петр Шкуматов заявил, что возмущен такой «обдираловкой» водителей.

Это абсолютно людоедская история, она показывает, насколько те люди, которые писали КоАП, далеки от понимания реальной ситуации в стране. Штраф в 3 тысячи рублей за незначительное превышение скорости – вполне европейский уровень, но только мы забыли, что доходы людей меньше, чем в Африке. Я считаю, что нужно убрать все ловушки с дорог. Они же специально их расставляют, причем не там, где они снижают аварийность, а только там, где они приносят больше денег", -подчеркнул эксперт.

 

 

СЕ

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