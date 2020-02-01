Российская эскортница из ФСИН заплатит клиенту 100 тысяч штрафа за причинение морального ущерба

//Общество 13+

1 февраля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Суд Калужской области поставил, что 30-летняя проститутка должна заплатить клиенту штраф в 100 тысяч рублей за ложные обвинения в изнасиловании и столько же за причинения морального вреда.

Как сообщается на сайте прокуратуры региона сотрудница управления ФСИН, а по совместительству дама легкого поведения разместила на сайте знакомств анкету, где на небольшое вознаграждение обещала желающим любовные утехи. Когда с ней связался мужчина, они договорились весело провести время за 10 тысяч рублей.

Вот только кавалер оказался жадным и денег не дал. И ночная бабочка обратилась в полицию с заявлением, что клиент ее изнасиловал и избил. Но в ходе следствия выяснилось, что мужчина никого не бил и не насиловал, а разговор об «услуге» и оплате он догадался записать на диктофон.

Неудачливую любительницу секса за деньги сразу же уволили из органов, а теперь ей еще предстоит выплатить 100 тысяч за клевету и столько же за причинение морального ущерба. Благо она уже знает, как их заработать.