За 10 лет рынок общепита в стране вырос вдвое

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1 февраля 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Денежный оборот в российском общепите в 2019 году оказался рекордным, превысив показатели 2018 года на 8,4%, говорится в отчёте Росстата.

В декабре 2019-го сумма покупок в данном сегменте фуд-индустрии составила 167,7 млрд рублей, а за 12 месяцев показала рекордные 1,66 трлн рублей. За 10 лет оборот общепита в стране удвоился.

Как правило, россияне начинают массово посещать кафе и рестораны, а также заказывать продукты на дом и работу в феврале, а рекордные траты приходятся на декабрь. Затем следует резкий спад, который опять же сменяет рост в среднем на 5–6% в месяц.

"Увеличение есть, но не там, где бы мы хотели. Оно в фастфуде, в низком ценовом сегменте. Это ежедневное потребление, не более того. Нам нужны хорошие рестораны, чтобы стать притягательными для тур-потока из Европы. Мировая практика говорит, что гастрономия — толчок для рынка. А в этом сегменте идёт падение. Фастфуд развивается прежде всего потому, что он рентабелен, в отличие от гастрономии. Но это не значит, что люди сегодня предпочитают быстрое питание ресторану", - подчеркнул руководитель комитета по ресторанному бизнесу Сергей Миронов.