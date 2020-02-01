Далай-лама посоветовал, какую мантру читать для борьбы с коронавирусом

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1 февраля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Dalai Lama, globallookpress.com

Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама посоветовал, какую мантру читать, чтобы не заразиться китайским коронавирусом. Далай-лама рекомендует буддистам как можно чаще читать мантру Тары, чтобы побороть эпидемию коронавируса.

В фонде "Сохраним Тибет" рассказали, что Его Святейшество поделился своей голосовой записью... начитывания мантры Тары и призвал читать ее как можно чаще.

Мантра Тары - одна из самых известных в буддизме. Эта мантра посвящена богине Таре ("Спасительнице") одной из главных боддхисаттв в буддизме - существу, которое достигло просветления и решило помочь другим существам достичь такого же состояния.

Ранее представители РПЦ сообщали о начале еженедельных воскресных молебнов против распространения китайского коронавируса.