ЛОХнатая лапа Москвы

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1 февраля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели», Виталий СЕРГЕЕНКОВ ]

Москва, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Года три назад в Москве это было. Купил газеты в киоске у станции метро “Чистые пруды”, отсчитал киоскеру полтинник 10-копеечными монетами. Из узкого окошка меня окинули таким брезгливым взглядом, что стало не по себе. Мордатеньки молодой человек взглянул на меня, как солдат на вошь, и сказал: “А у нас такие монеты не принимают”.

“У кого это - у вас?” - спросил я. Бросил мелочь в пластиковую коробку, повернулся и пошел по своим делам.

В этом коротком эпизоде, конечно, не вся Москва и не все москвичи (а коренных москвичей по данным статистики осталось менее 2%), но говорит он о многом. И главное о том, что столица все же сильно припухла от денег. Дело, конечно, не в моих 50 копейках мелочью (хотя и в них тоже), суть-истоки богатства Москвы - в провинции.

Рабсила нужна?

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата) в России в 2019 года уровень безработицы составил 4,5%. В Москве уровень безработицы – 1,3%, а в Санкт-Петербурге – 1,4%. В Центральном федеральном округе (ЦФО) самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Смоленской области – 5,0%.

“В Москву, в Москву, в Москву!” Призыв героини чеховской пьесы до сих пор остается актуальным. И… проблемным. Особенно проблемным для районных городов Смоленщины.

По данным областного центра занятости, “бездельная” молодежь в районных городах составляет от 25 до 30% от общего числа безработных. Причем, без работы остается самый трудоспособный люд, на котором должна держаться экономика региона. Но, увы. Народ бежит. А что тут удивляться: только за последние десять лет в области обанкротилось более 20 промышленных и других предприятий. За последние три года умерли и закрылись: Сычёвский электродный завод (СЭЗ), Смоленский завод холодильников «Айсберг», молочный комбинат «Смоленский», Смоленский и Рославльский автоагрегатные заводы, ликероводочный завод АО «Бахус», трикотажная фабрика «Шарм» …

Молодежь, да и рабочий люд среднего возраста едут в Москву и Подмосковье на вахты, на сезонные строительные работы. Соглашаются часто на все предлагаемые им (часто кабальные) условия работы и проживания. А что делать, коль в районе и области нет нормальных условий для работы, как и никакой возможности получать нормальные деньги.

Мой 25-летний племянник уехал в Москву. Работал на Рославльском автоагрегатном заводе электриком. На неполном режиме получал копейки и по неделе - две болтался без дела. Потом завод закрылся. Подвернулась учеба: в Смоленске закончил курсы мастеров лифтового хозяйства. А тут еще женился, родился сын. Узнав, сколько получают специалисты-лифтовики в столице, не в пример смоленским, сразу решил – в Москву. И только.

Вместе с рухнувшим автоагрегатным заводом рухнул лучший в южном регионе области Дом культуры “Россия”. Около 100 его работников вынуждены были уйти. Кто-то нашел работу, кто-то нет. Все остальные структурные подразделения распроданы частникам, как, например, спортивно-оздоровительная база “Прудок. Сегодня жалкое существование влачит физкультурно-оздоровительный комплекс завода.

Можно согласиться с тем, что все эти проблемы, отчасти, зеркальное отражение проблем общегосударственных. Мол, как в стране, так и у нас. Но есть и другая сторона медали, другая составляющая. И заключается она в том, что Москва не только принимает наш голодный безработный люд, она, великая наша столица, инициативно сама разваливает в регионах оставшиеся производства. Лохматой или “лохнатой” (лохнатая - от слова “лох” - рука, лапа, отыскивающая лохов и обманывающая их) рукой душит заводы и предприятия, не выгодные ей. Более того, в прямом смысле, разоряет их и пускает по миру. Тому примеры – приказавшие долго жить Смоленский и Рославльский автоагрегатные заводы. Несколько лет назад спасать заводы была призвана управляющая компания «Автокомпоненты» со штатом в 40 человек и уставным капиталом 10 тысяч рублей. Ей были делегированы полномочия полного управления дочерними предприятиями бывшего ЗИЛа. Это и стало началом конца бывших флагманов промышленности области. Заводы начали дробить, отдавая в частные руки или на аутсорсинг все более-менее доходные объекты. Понимая, что завод в прямом смысле пилят, рабочие не раз выходили на митинги, писали президенту, премьеру, губернаторам.

Бывший губернатор Сергей Антуфьев встречался с Сергеем Собяниным, нынешний Алексей Островский привозил на Рославльский ААЗ представителя правительства Москвы, которому принадлежал контрольный пакет акций предприятия. Однако ничего не изменилось. А управляющая компания не нашла ничего лучше, как… взять кредит в банке, связанном с правительством Москвы. И всего-то в 430 миллионов рублей (!) под залог недвижимого имущества завода. А все активы завода когда-то оценивались аудиторами в 865 миллионов рублей, при рыночной стоимости раз в 30 (!) выше.

Так, более 2 тысяч работников градообразующего предприятия стали заложниками управленцев из Москвы. Но разве что-то могло измениться, если «спасателями» заводы были пришлые московские менеджеры (временные-конкурсные управляющие), проходившие обвиняемыми по уголовным делам за мошенничество в особо крупных размерах.

В итоге: от бедных – к богатым

С начала ХХI века ни пять губернаторов, ни десяток временных (конкурсных) управляющих не спасли бывших флагманов промышленности региона – смоленский и рославльский автоагрегатные заводы. Предприятия - банкроты, потому что область банкрот? Или наоборот?

По сути и в целом по стране между провинцией и Москвой сложился (или кем-то создан?) механизм по перекачиванию ресурсов: из регионов - в центр, из реального сектора - в банковский. А в итоге, от бедных – богатым. И механизм этот вбрасывает людей регионов если не в нищету, то точно в еще большую бедность, убивает демографию (людские ресурсы) и останавливает развитие.

Пример сегодняшнего дня. В системе жизнеобеспечения ЖКХ Смоленска поменялся хозяин. Вместо МУП «Смоленсктеплосеть» (во многом по инициативе губернатора Островского) недавно пришло ПАО «Квадра» - одна из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний. Сразу заметим – «Публичное акционерное общество».«Красной строкой» и очень публично на сайте компании написано: в первом полугодии 2019 года «Квадра» нагенерировала (!) 2,56 млрд рублей чистой прибыли. Ну да - Ура! Но кому - ура? Конечно, монополисту ПАО «Квадра». Причем, монополисту в десяти (!) областях ЦФО. Что делает монополист? Конечно, не снижает тарифы на ЖКХ. Наоборот, повышает их. И жители Смоленска, как и других областей, вынуждены платить. Куда уходят деньги, налоги? Естественно, в Москву. В первую очередь акционерам, туда, где головной офис. При этом ни о каких новых рабочих местах речи не идет. Слесарь-сантехник из МУП «Смоленсктеплосеть» ушел в ПАО «Квадра» и поменял только запись в трудовой книжке. Всё.

Примерно по такой же схеме работают в областях федеральные торговые сети, пришедшие из Москвы и Подмосковья. И приход их часто подается с помпой, чуть ли ни как благо для бюджета и развития региона. Вот, мол, как хорошо-то, к нам пришел еще один инвестор!

К осени этого года в Смоленске намечено открытие еще одного мощного торгового центра «Леруа Мерлен». Общий объем вложенных инвестиций в проект составит порядка 1,4 млрд рублей. При этом открытие первого в регионе ТЦ «Леруа Мерлен» позволит создать…аж (!) более 150 новых рабочих мест. А кто-нибудь подсчитал, сколько денег одного только НДС и других налогов утеряет область из своего бюджета? Сколько строительно-производственных местных частных фирм и компаний уничтожит французско-московский торговый монстр? Ведь, ясно как день: только местные ИПшники платят налоги региону, да и прибыли свои, пусть не большие, расходуют там, где живут.

Сельское хозяйство Смоленской области, как и в других регионах ЦФО, тоже бросает из крайности в крайность. Все помнят товарища Гайдара, так ратовавшего за частные фермерские хозяйства. Где они, фермеры? На Смоленщине остались единицы. И сегодня им перекрывает кислород еще один монополист-монстр – «Мираторг». За государственные субсидии он берёт земли в разработку, а спустя некоторое время переводит в свою собственность. Сельская безработица на Смоленщине – отдельная и очень больная тема. Как правило, работать в холдинг идут те селяне, у которых нет личных подсобных хозяйств. Платят им порядка 15 тыс. рублей. То есть происходит натуральное закабаление и полная блокировка оставшихся частных хозяйств. Куда уходят деньги «Мираторга», тоже понятно.

Во многих районах области, особенно граничащих с Москвой, Гагаринском (негласно считается дальним Подмосковьем), Вяземском, Угранском, Темкинском, в последние годы скуплены огромны площади сельхозугодий. Причем, за бесценок. Практически все эти земли - паи бывших колхозников, сельчан. Безденежье заставляет продавать собственность - землю, в общем-то, за бесценок. Несколько лет назад в Починковском районе новоявленные латифундисты - “подмосковные аграрии” скупили земли бывшего колхоза, технику, фермы. Года два так хозяйствовали, что полностью развалили все, что могли, и бросили всех и вся на произвол судьбы. Пришлось председателю комитета по аграрной политике тогдашней областной думы, председателю товарищества “Заря” этого же района А. Игнатенкову спасать бывший колхоз и всю его инфраструктуру. А то бы точно селянам пришлось идти по миру.

Впрочем, земля и земельная тема – это отдельный и особый разговор.

Виталий СЕРГЕЕНКОВ