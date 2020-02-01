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1 февраля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Петрозаводске с подозрением на коронавирус госпитализирован студент консерватории, который недавно вернулся из Китая. Молодого человека, у которого поднялась температура 37,3, бригада "скорой" из общежития доставила в Республиканскую инфекционную больницу. Пациент находится в изоляторе.

У студента кроме температуры других признаков коронавируса нет. Состояние молодого человека стабильное. Взяты анализы для диагностики коронавирусной инфекции, материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву. Экспресс-тестов для диагностики этой инфекции не существует. Завтра вечером результаты должны быть готовы.

Студенты консерватории, проживающие в общежитии, находятся под наблюдением медиков, написал в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Напомним, в Тюменской области коронавирус у студентки из Китая, в Забайкалье - у мужчины, гражданина КНР.