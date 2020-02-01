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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Петрозаводске с подозрением на коронавирус госпитализирован студент консерватории

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Петрозаводске с подозрением на коронавирус госпитализирован студент консерватории
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Петрозаводске с подозрением на коронавирус госпитализирован студент консерватории, который недавно вернулся из Китая. Молодого человека, у которого поднялась температура 37,3, бригада "скорой" из общежития доставила в Республиканскую инфекционную больницу. Пациент находится в изоляторе.

У студента кроме температуры других признаков коронавируса нет. Состояние молодого человека стабильное. Взяты анализы для диагностики коронавирусной инфекции, материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву. Экспресс-тестов для диагностики этой инфекции не существует. Завтра вечером результаты должны быть готовы. 

Студенты консерватории, проживающие в общежитии, находятся под наблюдением медиков, написал в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Напомним, в Тюменской области коронавирус у студентки из Китая, в Забайкалье - у мужчины, гражданина КНР. 

ИЧ

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