Видео, как безногий мужчина в больнице ползет по коридору к медицинскому посту, возмутило пользователей сети

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1 февраля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Видеозапись, как безногий мужчина в больнице ползет по коридору к медицинскому посту, возмутило пользователей сети. Судя по подписи к видео, это случилось в Башкирии в Иглинской ЦРБ.

На видео, опубликованном в соцсети "Вконтакте", запечатлен и другой пациент отделения, который лежит на матрасе на полу.

Одна из сотрудниц больницы на вопрос автора видеоролика, почему больные находятся в таком состоянии, ответила, что у них работает одна санитарка, которая не может уследить за всеми.

Об инциденте с инвалидом в больнице уже узнали в республиканском министерстве здравоохранения. Глава Минздрава Республики Башкортостан Максим Забелин намерен разобраться с происшествием. Об этом он написал в Facebook. "В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду", - написал Забелин.