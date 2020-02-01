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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Президент Казахстана посетит Москву в День Победы

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Казахстана посетит Москву в День Победы
Фото: Официальный сайт президента Республики Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Владимира Путина посетить Москву 9 мая. Казахстанский лидер прибудет в столицу России в День Победы.

Об этом он заявил в ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который передал ему приглашение российского лидера.

«Что касается 75-летия Победы, естественно, я с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть Парад Победы. Это наш общий праздник», - сообщается на официальном сайте президента Казахстана.

Токаев также отметил, что в Нурсултане парад Победы проведут 8 мая.

Ранее он заявлял о важности сотрудничества России и Казахстана.

ДВа

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