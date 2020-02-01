Президент Казахстана посетит Москву в День Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Владимира Путина посетить Москву 9 мая. Казахстанский лидер прибудет в столицу России в День Победы.
Об этом он заявил в ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который передал ему приглашение российского лидера.
«Что касается 75-летия Победы, естественно, я с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть Парад Победы. Это наш общий праздник», - сообщается на официальном сайте президента Казахстана.
Токаев также отметил, что в Нурсултане парад Победы проведут 8 мая.
Ранее он заявлял о важности сотрудничества России и Казахстана.