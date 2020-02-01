Свинка Пеппа обошлась кубанским предпринимателям в 2 миллиона рублей

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решения почти по 40 предпринимателям, которые торговали контрафактными персонажами британского мультфильма «Свинка Пеппа».
Решения касались взыскания компенсации за нарушения исключительных прав на товарный знак и изображения персонажей. Истцом выступала компания Entertainment One UK Limited. Еще несколько исков компания подала за продажу персонажей мультсериала «Герои в масках».
Иски были поданы после проведения контрольных закупок в разных населенных пунктах края. Покупатели фиксировали факт продажи на камеру, видео и чеки прикреплялись к материалам дела.
В ряде случаев были заключены мировые соглашения – в этом случае уменьшалась сумма взыскиваемого ущерба. В общей сложности компания взыскала с предпринимателей более 2 млн рублей.
Мультсериал «Свинка Пеппа» вышел на экраны в 2004 году. Каждая серия мультфильма длится не более 5 минут.