Свинка Пеппа обошлась кубанским предпринимателям в 2 миллиона рублей

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1 февраля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: yuga.ru

Фото: Инстаграм @peppapigrus

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решения почти по 40 предпринимателям, которые торговали контрафактными персонажами британского мультфильма «Свинка Пеппа».

Решения касались взыскания компенсации за нарушения исключительных прав на товарный знак и изображения персонажей. Истцом выступала компания Entertainment One UK Limited. Еще несколько исков компания подала за продажу персонажей мультсериала «Герои в масках».

Иски были поданы после проведения контрольных закупок в разных населенных пунктах края. Покупатели фиксировали факт продажи на камеру, видео и чеки прикреплялись к материалам дела.

В ряде случаев были заключены мировые соглашения – в этом случае уменьшалась сумма взыскиваемого ущерба. В общей сложности компания взыскала с предпринимателей более 2 млн рублей.

Мультсериал «Свинка Пеппа» вышел на экраны в 2004 году. Каждая серия мультфильма длится не более 5 минут.