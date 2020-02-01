Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Свинка Пеппа обошлась кубанским предпринимателям в 2 миллиона рублей

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: yuga.ru

Свинка Пеппа обошлась кубанским предпринимателям в 2 миллиона рублей
Фото: Инстаграм @peppapigrus

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решения почти по 40 предпринимателям, которые торговали контрафактными персонажами британского мультфильма «Свинка Пеппа».

Решения касались взыскания компенсации за нарушения исключительных прав на товарный знак и изображения персонажей. Истцом выступала компания Entertainment One UK Limited. Еще несколько исков компания подала за продажу персонажей мультсериала «Герои в масках».

Иски были поданы после проведения контрольных закупок в разных населенных пунктах края. Покупатели фиксировали факт продажи на камеру, видео и чеки прикреплялись к материалам дела.

В ряде случаев были заключены мировые соглашения – в этом случае уменьшалась сумма взыскиваемого ущерба. В общей сложности компания взыскала с предпринимателей более 2 млн рублей.

Мультсериал «Свинка Пеппа» вышел на экраны в 2004 году. Каждая серия мультфильма длится не более 5 минут.

ДВа

//картина дня

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал появившуюся версию об искусственном происхождении коронавируса 2019-nCoV.

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министерство транспорта РФ заменило с 1 февраля временно из-за коронавируса регулярные рейсы в Китай и из КНР на чартерные. Из-за замены регулярных рейсов на чартеры…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Продюсер Игорь Крутой поделился своим мнение по поводу конкурсанта от России на песенном конкурсе «Евровидение» в этом году. Игорь Яковлевич уверен: представлять…

//новости ан

В Москве несколько бортпроводников, работавших на рейсе из Китая, после приземления обратились к медикам с симптомами, характерными для нового коронавируса. После этого…

//новости ан