Знай свое место. В одной из школ Красноярского края учителей переселили в туалет

В одной из школ Красноярского края учителей переселили в сортир. И это не дизайнерское решение, именно в туалете педагоги проверяют тетрадки, готовятся к урокам и пишут планы занятий.
Как сообщает портал "Красноярск онлайн", здание школы в аварийном состоянии, помещений не хватает, а местные власти, видимо, заняты более важными делами. Кстати, красноярский губернатор Александр Усс — выпускник этой самой школы.
Это школа в Иланском. В бывшем туалете кабинет оборудован. Поскольку часть школы признана аварийной места в ней мало. Когда вас будут уверять, что государство заботится об учителях - не верьте. pic.twitter.com/aLIg8SKnGM— Vitalon (@barklay2000) February 1, 2020
«Хорошо, хоть унитазы убрали», «Забавно, что туалет – самое приличное помещение в школе». «Интересно, а как выглядит кабинет директора?», - комментируют новость в Сети.