Знай свое место. В одной из школ Красноярского края учителей переселили в туалет

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1 февраля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

В одной из школ Красноярского края учителей переселили в сортир. И это не дизайнерское решение, именно в туалете педагоги проверяют тетрадки, готовятся к урокам и пишут планы занятий.

Как сообщает портал "Красноярск онлайн", здание школы в аварийном состоянии, помещений не хватает, а местные власти, видимо, заняты более важными делами. Кстати, красноярский губернатор Александр Усс — выпускник этой самой школы.

Это школа в Иланском. В бывшем туалете кабинет оборудован. Поскольку часть школы признана аварийной места в ней мало. Когда вас будут уверять, что государство заботится об учителях - не верьте. pic.twitter.com/aLIg8SKnGM — Vitalon (@barklay2000) February 1, 2020

«Хорошо, хоть унитазы убрали», «Забавно, что туалет – самое приличное помещение в школе». «Интересно, а как выглядит кабинет директора?», - комментируют новость в Сети.