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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Знай свое место. В одной из школ Красноярского края учителей переселили в туалет

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Знай свое место. В одной из школ Красноярского края учителей переселили в туалет

В одной из школ Красноярского края учителей переселили в сортир. И это не дизайнерское решение, именно в туалете педагоги проверяют тетрадки, готовятся к урокам и пишут планы занятий.

Как сообщает портал "Красноярск онлайн", здание школы в аварийном состоянии, помещений не хватает, а местные власти, видимо, заняты более важными делами. Кстати, красноярский губернатор Александр Усс — выпускник этой самой школы.

«Хорошо, хоть унитазы убрали», «Забавно, что туалет – самое приличное помещение в школе». «Интересно, а как выглядит кабинет директора?», - комментируют новость в Сети.

БИ

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