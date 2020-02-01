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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Минтранс предупредил: с 1 февраля регулярные рейсы в Китай из-за коронавируса меняются на чартеры

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Минтранс предупредил: с 1 февраля регулярные рейсы в Китай из-за коронавируса меняются на чартеры
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Министерство транспорта России заменило с 1 февраля,  временно,  из-за коронавируса регулярные рейсы в Китай и из КНР на чартерные. Замена регулярных рейсов на чартеры может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета.  Информация обо всех изменениях появится на сайтах перевозчика.

Минтранс 31 января провело рабочее совещание под руководством министра транспорта - члена Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Евгения Дитриха. Совещание было посвящено вопросам организации перевозок пассажиров в и из пунктов на территории Китая, - сообщается на сайте ведомства. 

Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок граждан в и из пунктов на территории КНР создан также оперативный штаб Росавиации. Его возглавил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

ИЧ

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