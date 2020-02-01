Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Новосибирске для неработающих пенсионеров на 200 рублей подняли пособие на похороны

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Новосибирске для неработающих пенсионеров на 200 рублей подняли пособие на похороны

В Новосибирской области повысили пособие на погребение аж на целых 214 рублей и 7 копеек. Выделяется оно на предание земле только неработающих пенсионеров, для чего необходимо предоставить официальную справку.

«С февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает в случае смерти неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты составит 7349,83 рубля с учетом районного коэффициента», — цитирует портал «Тайга.инфо» сообщение пресс-службы регионального отделения ПФР.

Раньше пособие на похороны выделялось в размере чуть больше 7,1 тыс. рублей. С сегодняшнего дня его увеличили на 214 рублей и 7 копеек. Получить пособие может родственник умершего или любой, кто взял на себя организацию его похорон. Ну и кроме справки о смерти человека необходимо еще иметь документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера.

Интернет быстро отреагировал на новость очередным мемом, который наглядно показывает, что теперь пенсионеры просо озолотились.

БИ

//картина дня

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал появившуюся версию об искусственном происхождении коронавируса 2019-nCoV.

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министерство транспорта РФ заменило с 1 февраля временно из-за коронавируса регулярные рейсы в Китай и из КНР на чартерные. Из-за замены регулярных рейсов на чартеры…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Продюсер Игорь Крутой поделился своим мнение по поводу конкурсанта от России на песенном конкурсе «Евровидение» в этом году. Игорь Яковлевич уверен: представлять…

//новости ан

В Москве несколько бортпроводников, работавших на рейсе из Китая, после приземления обратились к медикам с симптомами, характерными для нового коронавируса. После этого…

//новости ан