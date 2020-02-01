В Новосибирске для неработающих пенсионеров на 200 рублей подняли пособие на похороны

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1 февраля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Новосибирской области повысили пособие на погребение аж на целых 214 рублей и 7 копеек. Выделяется оно на предание земле только неработающих пенсионеров, для чего необходимо предоставить официальную справку.

«С февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает в случае смерти неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты составит 7349,83 рубля с учетом районного коэффициента», — цитирует портал «Тайга.инфо» сообщение пресс-службы регионального отделения ПФР.

Раньше пособие на похороны выделялось в размере чуть больше 7,1 тыс. рублей. С сегодняшнего дня его увеличили на 214 рублей и 7 копеек. Получить пособие может родственник умершего или любой, кто взял на себя организацию его похорон. Ну и кроме справки о смерти человека необходимо еще иметь документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера.

Интернет быстро отреагировал на новость очередным мемом, который наглядно показывает, что теперь пенсионеры просо озолотились.