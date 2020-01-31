В общежитиях столичных вузов будут проводиться ежедневные медосмотры

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31 января 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Меры профилактики при разных ОРВИ довольно разнообразны, но при этом крайне просты. Как рассказал журналистам профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров, меры профилактики при разных ОРВИ довольно разнообразны, но при этом крайне просты - выполнить их может, кто угодно — было бы желание.

По мнению врача работают простые мероприятия и в случае с обычными простудами, и с сезонным гриппом, и даже с пугающим всех сегодня коронавирусом. Он напомнил о пользе стандартных мер профилактики для защиты от любых респираторных вирусов.

«Сейчас у нас период гриппозный, период острых респираторных заболеваний разного рода, в том числе и известной раскручивающейся в Китае историей с коронавирусной инфекцией. Все они относятся к респираторным вирусам, поэтому по отношению ко всем ним используются абсолютно одинаковые, стандартные методы профилактики. Ничего нового или экстраординарного никто пока не придумал. Например, никто не отменял частое мытье рук и соблюдение правил личной гигиены. Причем руки желательно мыть как можно чаще. Единственное только — не используйте постоянно дезинфицирующие средства, потому что мытье рук с ними приведет к тому, что может развиться экзема. Ведь у человека на коже определенная смазка, определенный индивидуальный микробный набор, который свойственен каждому — мы же не стерильны. И если разрушить эту привычную и стандартную для нас микробиоту, можно прийти к тому, что потом у нас возникнут разные кожные заболевания. Поэтому использовать следует самое обычное мыло. Также желательно руки держать подальше от глаз, рта и носа. Некоторые вирусы передаются именно через рот, а вызывают клинику, похожую на респираторные заболевания», - Сказал Владимир Никифоров.

Эксперт также отметил и желательное использование защитных масок, дав ряд рекомендаций по их использованию.

«Да, про маски надо не забывать. Но носить их следует правильно. С такой защитой стоит быть осторожнее, потому что маску можно носить не более полутора часов кряду, потом ее нужно менять. Ведь в противном случае она наберет в себя столько всего, что окажется только во вред. Можно провести аналогию с обычными фильтрами забитыми, когда от переизбытка давления на них становится только хуже. Поэтому для одной маски полтора часа ношения — это максимум. Перед тем, как надеть новую, желательно все-таки рот и нос прополоскать физраствором или препаратами на основе морской воды — их сейчас много в аптеках. Потому что маска мешает нормальному выдоху и работе нашего мерцательного эпителия в носу, который должен выводить все то, что не нужно. Получается, что с одной стороны она защищает нас от агрессоров извне, с другой — мешает выводить то, что нам не нужно», сказал он.

Эксперт рассказал также в этой связи и о пользе прогулок на свежем воздухе, отметив, что желательно не носить распущенных волос, чтобы не нацеплять на них бактерий и вирусов. Кроме того, по его мнению стоит воздерживаться от массовых мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях.

«Лучше больше выходить на улицу — гулять, сколько хочется, парки посещать. На улице вируса нет. Не забывайте и почаще проветривать квартиру», - сказал он.

«Все эти меры помогают от всех респираторных заболеваний в целом. Вирусы — что гриппа, что коронавирус и другие — крайне нестойкие. Поэтому супердезинфицирующих растворов для профилактики не требуется. Ничего нового нет, а гибель человечеству в ближайшее время не грозит», - заключил он.

В этой связи напомним, что ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области принял решение рекомендовать учреждениям продлить до 1 марта каникулы для китайских студентов, обучающихся в московских вузах.

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова студенты, прибывшие с каникул из Китая в Москву, будут ежедневно проходить медосмотр в общежитиях вузов.

«Сегодня оперативный штаб принял решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских высших учебных заведений. Совет ректоров московских вузов в свою очередь рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медицинский осмотр», - сказала А.Ракова.

Она добавила, что в 34 общежитиях по просьбе учебных заведений осмотр будут проводить медицинские работники департамента здравоохранения Москвы.

По словам Анастасии Раковой, накануне в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы с признаками ОРВИ были доставлены 10 человек, из них четверо - граждане КНР. По итогам исследований у них не выявили коронавируса.

«В Москве нет случаев новой коронавирусной инфекции», - подчеркнула она.

Напомним, Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом был создан 28 января по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. С 29 января в гостиницах, где проживают большинство граждан Китайской Народной Республики, начали дежурить мобильные бригады Депздрава. По итогам 30 января медики осмотрели более 1 тыс. 360 человек, в том числе 37 детей.